Natasha Bedingfield: Das erste Baby ist da

Mittwoch, 03. Januar 2018, 9:42 Uhr

Popsängerin Natasha Bedingfield hat allen Grund zur Freude: Sie ist Mama geworden – und das noch vor Beginn des neuen Jahres.

Foto: FayesVision/WENN.com

Das Kind der Sängerin mit ihrem Ehemann Matthew Robinson erblickte noch vor 2018 das Licht der Welt. Am Neujahrstag postete die Musikerin die aufregenden Neuigkeiten auf Instagram. Auf dem Schnappschuss sieht man die 36-Jährige auf ihrem Krankenhausbett mit einem Starbucks-Becher, auf dem das Wort „Mum“ geschrieben steht. Daneben heißt es: „Omg! Stellt euch vor, was gerade am Ende des Jahres passiert ist! Das ist das allerglücklichste neue Jahr aller Zeiten!“ Das Geschlecht und der Name des kleinen Wonneproppens sind jedoch noch nicht bekannt.

Ein Beitrag geteilt von Natasha Bedingfield (@natashabedingfield) am Dez 31, 2017 um 9:29 PST

Im Oktober machte sie es bekannt

Die Babybombe ließ die Künstlerin im Oktober platzen. In einem Interview mit der Zeitung ‚The Sun‘ verriet Natasha: „Ich habe schon immer davon geträumt, Mama zu werden, aber lange Zeit dachte ich, dass es sehr weit in der Zukunft liegen wird. Jetzt zeigt sich der Babybauch langsam so wirklich und mir wird klar, dass dies wirklich passiert. Ich freue mich so sehr über diesen riesigen Lebenswandel. Und Matt unterstützt mich super.“ Auf Twitter postete sie außerdem ein Foto, das sie mit ihrem Partner zeigt, der liebevoll ihre Babykugel streichelt. Dazu schrieb der Star: „Wir freuen uns mitzuteilen, dass Matt und ich schwanger sind! #Surprise!“