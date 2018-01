Paris Hilton hat sich mit Chris Zylka verlobt

Mittwoch, 03. Januar 2018, 9:13 Uhr

Paris Hilton bestätigt ihre Verlobung mit Chris Zylka. Die 36-jährige Hotelerbin bekam während ihrer Ferien am Wochenende in Aspen auf der Skipiste einen Antrag von ihrem Freund Chris Zylka.

Foto: Derrick Salters/WENN.com

So erzählte sie dem ‘People’-Magazin euphorisch: „Ich bin so aufgeregt, mit der Liebe meines Lebens und meinem besten Freund verlobt zu sein. Ich war noch nie so glücklich und fühlte mich noch nie so sicher und geliebt. Er ist perfekt für mich in jeder Hinsicht und hat mir bewiesen, dass es Märchen wirklich gibt. Der Ring ist wunderschön und glänzt. Ich habe so gezittert, als er ihn mir ansteckte. Es ist der schönste Ring, den ich je gesehen habe.“

Auch ihr 32-jähriger Partner könne kaum abwarten, für immer mit Paris zusammen zu sein: „Paris ist innerlich und äußerlich die schönste und wunderbarste Person. Das macht mich zum glücklichsten Mann auf der Welt, weil ich meine Traumfrau heiraten darf. Ich kann es kaum erwarten, den Rest unseres Lebens zusammen zu verbringen.“

„Ich bin wirklich erwachsen geworden“

Erst kürzlich hatte die DJane, die auch wegen ihrer Reality-Doku ‘The Simple Life’ berühmt geworden ist, erklärt: „Wenn ich zurückblicke, merke ich, dass ich nicht mehr die gleiche Person wie früher bin. Ich bin wirklich erwachsen geworden und habe viel gelernt. Es hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin. Meine Prioritäten sind nicht mehr ausschließlich der Spaß und das nächtliche Ausgehen. Mir geht es heute mehr darum, auch mal zurückzugeben und meine Stimme für die zu gebrauchen, die auf mich angewiesen sind. Zudem spielen mein Unternehmen, meine Familie, meine Beziehung, mein Freund, meine Tiere und meine Freunde eine große Rolle. Das ist alles was zählt.“