Sofia Richie: Millionen-Klage wegen geklauter Instagram-Fotos?

Mittwoch, 03. Januar 2018, 18:59 Uhr

Sofia Richie soll ihre eigenen Instagram-Fotos geklaut haben. Das 19-jährige Model ließ sich von einer Promi-Foto-Agentur professionell ablichten und entschied sich anschließend dazu, sieben der Bilder mit ihren 3,2 Millionen Followern auf Instagram zu teilen, ohne dafür zu bezahlen.

Foto: Derrick Salters/WENN.com

Das soll der blonden Schönheit nun zum Verhängnis werden, wie ‚TMZ‘ berichtet. In Partnerschaft mit der japanischen Modemarke Samantha Thavasa lud die Tochter von Lionel Richie im Juli 2017 Bilder von sich mit einer gelben Handtasche hoch, weshalb Backgrid im Oktober eine Unterlassungsaufforderung einreichte. Weil zunächst trotzdem keine Bilder von der Plattfrom entfernt worden waren, sprach die Agentur mit Richies Anwalt, der die Freundin von Scott Disick dazu brachte, vier Bilder zu entfernen. Zum jetzigen Zeitpunkt seien jedoch immer noch mindestens zwei Fotos auf Instagram zu sehen.

Nun hat Backgrid Schadensersatz beantragt und verlangt dafür angeblich eine Summe von rund 900.000 Euro. Doch das halten wir eher für unwahrscheinlich. Die Agentur müsste ja nachweisen, worin der Schaden eigentlich besteht…

Ein Beitrag geteilt von Sofia Richie (@sofiarichie) am Dez 21, 2017 um 4:29 PST

Lässt sich Disick aushalten?

Auf jeden Fall wäre es Geld, das das Model wahrscheinlich locker hat. Denn erst kurz vor Weihnachten war berichtet worden, dass die Blondine sämtliche Rechnungen ihres 15 Jahre jüngeren Freundes übernehme. So verriet ein Insider gegenüber ‚Radar Online‘: „Scott hat so gut wie nichts selbst bezahlt, seitdem die beiden angefangen haben, sich zu daten. Es ist ziemlich krass!“

Scott selbst habe damit kein Problem und soll Sofia sogar sämtliche Gas-, Wasser- und Stromrechnungen zahlen lassen. Obwohl die beiden unzertrennlich erscheinen und auch immer wieder gemeinsam in den Urlaub fahren, soll die Blondine trotzdem keinen Auftritt in ‚Keeping Up With the Kardashians‘ bekommen. Das Model soll nämlich die drei Kinder des Stars noch nicht kennengelernt haben, die er mit seiner Ex-Frau Kourtney Kardashian hat und mit denen er sich meist in der Show zeigt. Eifersucht von Seiten Kourtney soll jedoch nicht der Grund dafür sein. Für Sofia scheint also einfach kein Platz zu sein – so ein Pech aber auch…