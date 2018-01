Thore Schölermann: Einbruch mit 25.000 Euro Schaden

Mittwoch, 03. Januar 2018, 9:21 Uhr

Thore Schölermann und seine Freundin müssen einen schweren Einbruch verarbeiten. Was für ein grausames Erlebnis so kurz vor den Festtagen. Wie die ‘Bild’-Zeitung berichtet, wurde bei dem 33-jährigen Moderator und dessen Freundin Jana Julie Kilka kurz vor Weihnachten eingebrochen und aus der Kölner Wohnung Wertsachen in Höhe von 25.000 Euro geklaut.

Foto: AEDT/WENN.com

So rief laut Schölermann dessen Manager bei dem Blatt an, um ihm die schreckliche Nachricht mitzuteilen: „Ich war unterwegs. Er wollte etwas für mich aus unserer Wohnung holen, als die unangenehme Nachricht kam.“ Berichten zufolge seien mehrere Täter über die Terrasse in die Wohnung eingestiegen. Für Thores Freundin Jana ein bleibendes Erlebnis: „Zu wissen, dass jemand in deinen privatesten Sachen rumgewühlt hat, ist ein wirklich unangenehmes Gefühl.“

Neben Schmuck, Bargeld und teuren Handtaschen entwendeten die Diebe unter anderem einen 50 Kilo schweren Tresor, wie Kilka berichtet: „Sogar zwei hässliche Badehosen von Thore haben sie eingepackt. Besonders schlimm ist der Gedanke, dass auch Erbstücke weg sind.“ Nur eine Woche vorher hatte Kilka einen Schatten auf der Terrasse bemerkt, sich aber nichts weiter dabei gedacht. Nun will das Paar weitere Unglücke vorbeugen, so Schölermann: „Aufrüsten, was die Sicherungen betrifft. Schlösser an alle Fenster, eine Alarmanlage. Eine Kamera hatten wir schon. Die war allerdings beim Einbruch leider aus.“

Auch Einbruch bei Sashas Familie

Auch auf Musiker Sasha und seine Familie wartete über Weihnachten eine böse Überraschung in der Heimat in Hennef. Denn wie ‚Bild‘ berichtete, wurde bei den Schwiegereltern des Sängers über die Weihnachtstage eingebrochen. Neben Bargeld soll auch wertvoller Schmuck geklaut worden sein. Wie seine Frau, Julia Röntgen, weitererzählt, seien ihre Eltern am späten Abend zurückgekehrt: „Jemand hatte das Badezimmerfenster aufgehebelt und war darüber eingestiegen. Alles war durchwühlt worden – auch die Koffer von Sasha. Wir haben sofort die Polizei verständigt. Am nächsten Tag kam die Spurensicherung. Alles sieht nach Beschaffungskriminalität aus. Es wurden Bargeld und Schmuck gestohlen.“

