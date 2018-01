Angelina Heger: Hat sie sich den hier geangelt?

Donnerstag, 04. Januar 2018, 8:59 Uhr

Angelina Heger ist verdächtig oft mit dem Profi-Fußballer Adam Szalai zu sehen. Nach dem Beziehungsaus mit Ex-Bachelor Leonard Freier letztes Jahr ist es einige Monate still um die 25-Jährige und ihr Liebesleben geworden.

Foto: WENN.com

Doch nun scheint die hübsche Blondine wieder glücklich vergeben zu sein. Schon im Oktober wurde sie mit dem 30-jährigen Adam Szalai in Budapest gesichtet. Laut der ungarischen Boulevard-Zeitung ‚Blikk‘ sollen die beiden sehr vertraut miteinander gewesen sein. Offiziell bestätigt wurde die Romanze bislang noch nicht. Ähnliche Instagram-Posts der Ich-Darstellerin und des ungarischen Nationalstürmers geben jedoch Hinweise auf eine mögliche Beziehung der beiden.

Ein Beitrag geteilt von AdamSzalai (@adaam_s_) am Nov 22, 2017 um 2:17 PST

Heger datete schon die hier

So posten sie zur selben Zeit Fotos aus denselben Orten, wie beispielsweise im Oktober aus Paris oder an Silvester beim Skifahren, was wiederum zeigt, dass die Berlinerin und der Hoffenheim-Kicker momentan viel Zeit miteinander verbringen. Vor Freier war die Ex-Bachelor-Kandidatin von Januar bis Juni 2016 mit Rocco Stark (‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!‘) liiert. Von 2014 bis Anfang 2016 datete sie Christoph Ghesquier, ebenfalls ein Fußball-Spieler.