"Death Wish": Bruce Willis sieht rot - Deutscher Trailer

Freitag, 05. Januar 2018, 21:30 Uhr

Endlich wieder Bruce Willis, wie wir ihn lieben: knallhart und nie um das passende Wort verlegen! In ‚Death Wish‘ schickt Regisseur Eli Roth den Action-Star als verzweifelten Familienvater auf einen gnadenlosen Rachefeldzug durch die nächtlichen Straßen Chicagos.

Foto: Universum

Tagsüber rettet er Leben, nachts übt er Vergeltung. Action-Star Bruce Willis („Stirb Langsam“-Reihe, „R.E.D. 2“) begeistert in seinem neuen Film in einer Paraderolle: knallhart und nie um das passende Wort verlegen, begibt er sich auf einen Pfad der Rache, der keine Vergebung kennt. An seiner Seite spielen Vincent D’Onofrio („Die glorreichen Sieben“, „Jurassic World“), Dean Norris („Breaking Bad“), Elisabeth Shue („Leaving Las Vegas – Liebe bis in den Tod“), Camila Morrone („Bukowski“) und Kimberly Elise („Dope“).

Remake des Bronson-Klassikers

Regisseur Eli Roth („Cabin Fever“, „Hostel“), ein wahrer Meister des Genrekinos, präsentiert eine zeitgemäße Neuinterpretation des Klassikers „Ein Mann sieht rot“ mit Charles Bronson aus dem Jahr 1974. Packend und mit geballtem Nervenkitzel sorgt dieser Actionknaller beim Zuschauer für ungebremste Kinounterhaltung.

Foto: Universum

Der Chirurg Dr. Paul Kersey (Bruce Willis) erlebt die Folgen der Gewalt auf den Straßen Chicagos jeden Tag in der Notaufnahme – bis seine Frau (Elisabeth Shue) und seine Tochter (Camila Morrone) in den eigenen vier Wänden brutal attackiert werden. Da die örtliche Polizei die Ermittlungen nicht vorantreibt und generell von der Verbrechensflut in der Stadt überfordert scheint, beschließt Paul das Gesetz kurzerhand selbst in die Hand zu nehmen.

Er begibt sich auf nächtliche Streifzüge und bringt gnadenlos einen Kriminellen nach dem anderen zur Strecke. Bald schon gerät er dadurch in den Fokus der Medien und die Öffentlichkeit beginnt sich zu fragen, wer eigentlich hinter dem unbekannten Racheengel steckt…