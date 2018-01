Justin Timberlake: Das hier ist die neue Single "Filthy"

Freitag, 05. Januar 2018, 9:03 Uhr

Justin Timberlakes erste, mit Spannung erwartete Single „Filthy“ aus dem neuen Album „Man Of The Woods“ ist ab sofort erhältlich. Und der Song ist gewöhnungsbedüftig…

Foto: Adriana M. Barraza/WENN.com

Das futuristische Musikvideo mit putzigen Robotern als Hauptdarstellern hat heute Nacht Premiere gefeiert und wurde von dem innovativen und vielfach ausgezeichneten Regisseur Mark Romanek (REM, Red Hot Chili Peppers, Madonna, U2 u.a.) inszeniert.

In dem Clip spielt Timberlake einen modernen Erfinder, der der Welt seine neueste Kreation präsentiert.

Viertes Album kommt Anfang Februar

„Man Of The Woods“, der vierte Longplayer des zehnfachen Grammy- und vierfachen Emmy-Preisträgers, erscheint am 2. Februar.

Der 36-Jährige hatte es sich zum Ziel gesetzt, den Sound traditioneller amerikanischer Rockmusik mit modernen musikalischen Einflüssen zu kombinieren. Zur Seite standen ihm bei dieser Aufgabe The Neptunes, Timbaland, Chris Stapleton und Alicia Keys. Inhaltlich ist das neue Songmaterial geprägt von Justins Sohn, seiner Frau und seinem ganz persönlichen Weg von Memphis dorthin, wo er heute ist.