Melanie Müller: Dieser Saunagang erhitzt die Fan-Gemüter

Melanie Müller sorgt mit einem Saunagang für Aufregung. Die ehemalige ‚Bachelor‘-Kandidatin postete auf Instagram ein Foto, das sie mit ihrer kleinen Tochter Mia Rose in der Sauna zeigt. Dazu schrieb sie: „Erster Saunagang #wellness #hintertux #skiurlaub #tenne“. Daraufhin liefen viele Fans Sturm.

Ein Beitrag geteilt von Melanie Müller (@melaniemuller980) am Jan 4, 2018

„Ist eine Sauna nicht etwas zu früh für ein Baby?“, „Darf man mit einem Baby in die Sauna? Ich weiß es wirklich nicht!“ und „Ein Kind hat doch in ner Sauna nix zu suchen, das packt der Kreislauf ja gar nicht“, lauten etwa die besorgten Kommentare. Doch es gibt auch viele Follower, die den Mallorca-Star unterstützen. „Also was manche hier vom Stapel lassen. Echt krass. Ein Baby darf mit 3 Monaten in die Sauna und wieso sollte sie es nicht tun. Meine Fresse, habt ihr alle so den Stock im Ar*** …. Sorry meiner Wortwahl aber das geht hier echt zu weit manchmal“, regt sich so ein User auf.

Es gibt auch Unterstützer

Auch ein weiterer Fan demonstriert seine Unterstützung für die einstige Dschungelkönigin: „Ach Melanie, mach einfach das, was du für richtig hältst. Du bist eine tolle Mama, Punkt.“ Erst letzte Woche war die Blondine für ein anderes Foto kritisiert worden, auf dem ihre Kleine friedlich neben ihrer Bulldogge schlummert. Zu gefährlich für den schutzlosen Säugling? Auch hier schieden sich die Geister.