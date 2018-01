Best Dress of the Day (512): Gal Gadot verzaubert in Pink

Samstag, 06. Januar 2018, 16:23 Uhr

Anlässlich eines exklusiven Events in Palm Springs zeigte sich Schauspielerin Gal Gadot kürzlich in einem schicken Look vor den Fotografen und versprühte die erste Frühjahrsstimmung.

Foto: Nicky Nelson/WENN.com

Gal Gadot in Oscar de la Renta

Die „Wonder Woman“-Darstellerin erschien „Pretty in Pink“ von Kopf bis Fuß. Ihr edles Ensemble von Oscar de la Renta überzeugte mit strahlenden, frühlingshaften Farben. Die 32-Jährige trug ein enges, tief ausgeschnittenes Oberteil, mit dem dazu passenden Hosenanzug. Der Blazer punktete zweireihig und lässig während die Hose auf einen angesagten Schnitt im Culotte-Stil setzte.

Gal kombinierte ihr Outfit mit edlen Sandaletten und einem ebenfalls pinkfarbenen Gürtel. Dazu wählte die hübsche Brünette dezenten, silbernen Schmuck und setzte außerdem auf einen roten Lippenstift. Ihren trendy Bob trug sie zu leichten Wellen frisiert.

Wir sind von Gals Styling begeistert und küren sie somit zur schicksten Lady des Tages! (HA)