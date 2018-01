Trailer: Helen Mirren lädt ins irrste Geisterhaus der Welt!

Samstag, 06. Januar 2018, 20:13 Uhr

Oscar-Gewinnerin Helen Mirren („The Queen“) brilliert als Witwe Sarah Winchester, die Trauer und Besessenheit in den Wahnsinn treiben.

Helen Mirren. Foto: Splendid

In den USA ist der bekannte Spuk-Ort längst eine Touristenattraktion (siehe zweites Video unten!) Noch heute soll es ja von Geistern bewohnt sein: Das Winchester Mystery House in Kalifornien. Hier führen Treppen ins Nichts, es knackt bedrohlich im riesigen Ballsaal.

Jetzt haben sich die Spierig-Brüder („Jigsaw“) die legendenumrankte Geschichte vorgenommen, die hinter dem Horror steckt. In ihrem packenden Thriller erzählen die Horrorspezialisten die Story um das Anwesen und seine mysteriöse Besitzerin…

Die Spiering-Brother. Foto: Splendid

Das Drehbuch des neuen Horror-Thrillers stammt von Tom Vaughan (TV-Serien „Victoria“, „Doctor Foster“) und Peter und Michael Spierig („Jigsaw“, „Predestination“). Das deutsch-australische Zwillingspaar hat die mysteriöse Geschichte auch inszeniert.

Nach einer wahren Geschichte

In einer verlassenen Gegend von San Jose, 50 Meilen von San Francisco entfernt, lebt die Witwe Sarah Winchester (Oscar-Gewinnerin Helen Mirren) in ihrer monströsen Villa. Die Erbin des Waffen-Imperiums von William Winchester lässt in jahrzehntelanger, ununterbrochener Bautätigkeit ein gigantisches und unübersichtliches Anwesen mit über 500 Zimmern errichten – voller Irrwege, falscher Türen und im Nirgendwo endender Treppen. Auf die Außenwelt wirkt das Gebäude wie das exzentrische Denkmal einer wahnsinnigen Frau.

Der bekannte Psychologe Dr. Eric Price (Jason Clarke) wird damit beauftragt, den Geisteszustand der Millionenerbin zu untersuchen. Denn Sarah Winchester ist davon überzeugt, ein Gefängnis für Hunderte rachsüchtige Geister und gequälte Seelen zu errichten, die durch Winchester-Waffen zu Tode kamen und nun Vergeltung suchen.

Der Arzt stellt bald fest, dass es in der Villa tatsächlich nicht mit rechten Dingen zugeht: Gefangen im größten Geisterhaus der Welt müssen Sarah und Dr. Price einen Ausweg finden, um die Verdammten des Winchester-Hauses zu erlösen…

So sieht das Film-Geisterhaus bei Tage aus. Foto: Splendid