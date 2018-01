"Promi-Darts-WM 2018": Youtuber Marcel Scorpion gewinnt

Sonntag, 07. Januar 2018, 10:05 Uhr

Das Außenseiterpaar Marcel Scorpion und Martin Schindler schlägt die Darts-Elite und wird Weltmeister bei der „Promi-Darts-WM 2018“, die von ProSieben am Samstagabend ausgestrahlt wurde.

Martin Schindler und MarcelScorpion (rechts). Foto: ProSieben/Willi Weber

Überraschungssieg bei der „Promi-Darts-WM 2018“. Ausgerechnet das Außenseiter-Team von YouTuber Marcel Scorpion (24, „MarcelScorpion“) und dem deutschen Darts-Profi Martin Schindler (21) triumphiert im prominenten Darts-Wettbewerb.

Das Team setzte sich gegen Darts-Größen wie Phil Taylor (57, 16facher weltmeister) oder den amtierenden Weltmeister Rob Cross (27) und den Weltranglisten-Ersten Michael van Gerwen (28) durch und schlägt im Finale Moderatorin Ruth Moschner und Darts-Profi Peter Wright!

MarcelScorpion. Foto: ProSieben/Willi Weber

Marcel Scorpion sagte: „Es ist ein Wunder, dass wir gewonnen haben. Ich habe mich noch nie so sehr auf so ein Event gefreut, ich habe Phil Taylor, Michael van Gerwen, Peter Wright und Rob Cross gesehen und gegen sie gespielt, das war nicht real.“ Anerkennung bekam der der 24-Jährige auch von seinem Teampartner Martin Schindler: „Wir haben im Vorfeld einige Male gemeinsam trainiert, Marcel hat es hervorragend gemacht, wir haben uns super ergänzt!“

Titelverteidiger flog beizeiten raus

Keine Chance hatte dagegen der Titelverteidiger, Muskelprotz und Neu-Wrestler Tim Wiese: Für den Ex-Nationalkeeper und seinen Profi-Kollegen Michael van Gerven war bereits vor dem Halbfinale Schluss. Vorher trötete Wieso noch: „Ich habe letztes Jahr gewonnen – das werde ich dieses Jahr auch.“

11,1 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer verfolgten das Live-Spektakel am Samstagabend. In Zahlen: In der genannten Zielgruppe waren das 860.000 Zuschauer. Insgesamt sahen 1,42 Millionen zu. Zum Vergleich die parallel laufenden Shows. „Wer weiß denn sowas XXXL“ sahen im Ersten 5,56 Mio, „DSDS“ sahen bei RTL 3,95 Mio. Den ZDF-Krimi „Wilsberg“ verfolgten 8,3 Mio.

Tim Wiese. Foto: ProSieben/Willi Weber

Teams der „Promi-Darts-WM 2018″

– Moderatorin Fernanda Brandao und der frisch gekürte Darts-Weltmeister Rob Cross

– Ex-Nationaltorwart und Titelverteidiger Tim Wiese und Darts-Profi Michael van Gerwen

– Fußball-Ikone Stefan Effenberg und Darts-Profi Max Hopp

– Olympiasieger Fabian Hambüchen und Darts-Profi Gary Anderson

– Moderatorin Ruth Moschner und Darts-Profi Peter Wright

– Sterne-Koch Frank Rosin und Darts-Profi Phil Taylor

– Sänger H.P. Baxxter und Darts-Profi Raymond van Barneveld

– Youtuber MarcelScorpion und Darts-Profi Martin Schindler