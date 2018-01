Golden Globes: Fatih Akin holt einen nach Deutschland

Montag, 08. Januar 2018, 9:09 Uhr

Erfolg für das deutsche Kino in Hollywood: Mit dem NSU-Drama „Aus dem Nichts“ gewinnt der Hamburger Regisseur Fatih Akin den Golden Globe für den besten Auslandsfilm.

Fatih Akin. Foto: HFPA

Das deutsche NSU-Drama „Aus dem Nichts“ von Regisseur Fatih Akin hat den Golden Globe als bester nicht-englischsprachiger Film gewonnen. Das gab der Verband der Auslandspresse am Sonntagabend bei der 75. Golden-Globe-Gala in Beverly Hills bekannt. „Aus dem Nichts“ mit Hauptdarstellerin Diane Kruger ist in diesem Jahr auch der deutsche Oscar-Kandidat. Akin dankte auf der Bühne unter anderem seiner Hauptdarstellerin. „Das ist deine, das ist unsere“, sagte er zu Kruger, mit der Trophäe in der Hand.

Erste Nominierung für Akin

Bei der Globe-Verleihung konkurrierte Akins Thriller unter anderem mit dem Gewinner des Europäischen Filmpreises, der schwedischen Satire „The Square“ von Ruben Östlund. Weitere Nominierungen in der Sparte waren der kambodschanische Film „First They Killed My Father“ (Der weite Weg der Hoffnung) von Angelina Jolie, „Fantastic Woman“ aus Chile und „Loveless“ aus Russland.

Foto: HFPA

Akins Thriller erzählt von einem Anschlag in Hamburg, bei dem ein Kurde und dessen Sohn ums Leben kommen. Für ihre Rolle als verzweifelte Ehefrau, die die Schuldigen zur Rechenschaft ziehen will, hatte Kruger im vorigen Jahr den Darstellerpreis der Filmfestspiele von Cannes gewonnen.

Es war die erste Golden-Globe-Nominierung für den 44-jährigen Akin, Sohn türkischer Einwanderer. Vor einem Jahr war „Toni Erdmann“ im Rennen um die Goldene Weltkugel, die Tragikomödie von Maren Ade ging bei der Verleihung in Beverly Hills aber leer aus.

„Three Billboards“ ist der große Abräumer

Der große Abräumer des Abends aber war Martin McDonaghs Independent-Film „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“, der den Golden Globe als bestes Filmdrama gewonnen hat. Der Kriminalfilm holte drei weitere Trophäen, unter anderem für Hauptdarstellerin Frances McDormand. In der Sparte beste Filmkomödie siegte die Tragikomödie „Lady Bird“ von Regisseurin Greta Gerwig.

„Big Little Lies“ gewann bei den 75. ‚Golden Globe Awards‘ ganze vier Trophäen. Die Serie mit Nicole Kidman und Reese Witherspoon kam sowohl bei Zuschauern und Kritikern gut an. Kidman, die in der Show das Missbrauchsopfer Celeste mimt, konnte den ersten Preis des Abends entgegen nehmen, sie wurde als beste Schauspielerin ausgezeichnet.

Nicole Kidman. Foto: HFPA

In ihrer Dankesrede sprach sie über ihre Hoffnung auf Veränderung. „Diese Rolle, die ich spielte, repräsentiert etwas, das derzeit im Mittelpunkt der Diskussion steht: Missbrauch. Ich glaube und hoffe, dass wir Veränderung durch die Geschichten, die wir erzählen und die Art, wie wir sie erzählen, herbeiführen können.“

Gary Oldman für’s Lebenswerk geehrt

Alexander Skarsgard und Laura Dern wurden jeweils als bester Nebendarsteller und beste Nebendarstellerin ausgezeichnet. Der vierte Award für ‚Big Little Lies‘ war die Trophäe als beste limitierte Serie oder TV-Film.

Der britische Schauspieler Gary Oldman konnte sich über die erste Golden-Globe-Trophäe in seiner Laufbahn freuen. Für seine Rolle als der ehemalige britische Premierminister Winston Churchill in dem Politdrama „Churchill – Die dunkelste Stunde“ nahm er den Preis als Drama-Darsteller entgegen.

Gary Oldman (links). Foto: HFPA

Viele Stars nutzen das Rampenlicht zum Protest gegen Sexismus und die Benachteiligung von Frauen im Showbusiness und anderen Branchen. Aus Solidarität mit Opfern sexueller Belästigung in Zeiten der #MeToo-Bewegung kleideten sich die meisten ganz in Schwarz. Auf der Bühne forderten sie zum Kampf für die Gleichstellung von Frauen auf.

Die seit 1944 vergebenen Golden Globe Awards sind die wichtigsten Filmpreise nach den Oscars. Über die Gewinner entscheidet eine Gruppe von knapp 100 internationalen Journalisten, die seit langem in Hollywood arbeiten. Die Verleihungszeremonie findet traditionell bei einem lockeren Gala-Dinner statt.

James Franco. Foto: HFPA

Gewinner in der Kategorie „Film“

Bester Film – Drama

„Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“

Bester Film – Komödie Oder Musical

„Lady Bird“

Bester Regisseur

Guillermo del Toro für „Shape of Water“

Bester Schauspieler In Einem Drama

Gary Oldman in „Darkest Hour“

Beste Schauspielerin In Einem Drama

Frances McDormand in „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“

Bester Schauspieler In Einer Komödie

James Franco – The Disaster Artist

Foto: HFPA

Beste Schauspielerin In Einer Komödie

Saoirse Ronan – Lady Bird

Bester Nebendarsteller

Sam Rockwell in „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“

Beste Nebendarstellerin

Allison Janney – I, Tonya

Bestes Drehbuch

Martin McDonagh für „Thee Billboards Outside Ebbing, Missouri

Bester Original-Song In Einem Film

„This Is Me“ aus „The Great Showman

Beste Original-Filmmusik

Alexander Desplat für „The Shape of Water“

Bester Fremdsprachiger Film

„Aus dem Nichts“ (Deutschland)

Bester Animationsfilm

Coco

Gewinner in der Kategorie „TV“

Beste Drama-Serie

„The Handmaid’s Tale“

Beste TV-Serie – Musical Oder Komödie

„The Marvelous Mrs. Maisel“

Beste Mini-Serie Oder TV-Film

„Big Little Lies“

Beste Schauspielerin In Einem TV-Drama

Elisabeth Moss – „The Handmaid’s Tale“

Bester Schauspieler In Einem TV-Drama

Sterling K. Brown – „This Is Us“

Foto: HFPA

Beste Schauspielerin In Einer TV-Serie, Musical Oder Komödie

Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel

Bester Schauspieler In Einer TV-Serie – Musical Oder Komödie

Aziz Ansari – „Master of None“

Bester Nebendarsteller In Einem TV-Drama, Mini-Serie Oder Einem TV-Film

Alexander Skarsg?rd – „Big Little Lies“

Beste Nebendarstellerin In Einer TV-Serie, Mini-Serie Oder In Einem TV-Film

Laura Dern – „Big Little Lies“

Bester Schauspieler In Einer Mini-Serie Oder Einem TV-Film

Ewan McGregor – „Fargo“