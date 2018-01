Moody Blues: Ray Thomas, der mit dem Giga-Schmusehit, ist tot

Montag, 08. Januar 2018, 21:48 Uhr

Mit dem Song „Nights in White Satin“ wurde seine Band Moody Blues über Nacht international bekannt. Nun ist Ray Thomas im Alter von 76 Jahren überraschend gestorben.

Foto: Nancy Kaszerman

Ein Welthit machte seine Band The Moody Blues im Jahr 1967 auf einen Schlag berühmt: Ray Thomas verlieh dem Liebeslied „Nights in White Satin“ mit seiner Querflöte und seiner Backgroundstimme die Leidenschaft, die bis heute berührt.

Bereits am letzten Donnerstag ist der britische Rockmusiker, Sänger, Flötist und Mitbegründer der Band gestorben. Seine beiden Plattenlabels verkündeten die traurigen Nachrichten in einem Statement: „Mit tiefgreifendem Kummer und Traurigkeit müssen wir von Cherry Red Records und Esoteric Recordings verkünden, dass Ray Thomas, Gründungsmitglied, Flötist und Sänger der Moody Blues, am Donnerstag, den 4. Januar, überraschend in Surrey gestorben ist. Wir sind geschockt von seinem Tod und werden seine Wärme, seinen Humor und seine Güte vermissen. Es war ein Privileg, ihn zu kennen und mit ihm arbeiten zu dürfen und unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seiner Frau Lee in dieser schweren Zeit.“

Er litt an Prostatakrebs

Der Musiker verkündete 2014 auf seiner Website, dass er an Prostatakrebs leide. Ray ermutigte damals alle, auch sich selbst regelmäßig auf die tückische Krankheit testen zu lassen: „Mein Krebs war inoperabel, aber ich habe einen fantastischen Arzt, der eine neue Behandlung mit einer 90-prozentigen Erfolgswahrscheinlichkeit begonnen hat. Der Krebs wird gerade eingedämmt, aber ich werde die Behandlung für den Rest meines Lebens fortführen müssen. […] Eine Krebsdiagnose kann dein Leben und das deiner Familie ins Wanken bringen, aber wenn der Krebs rechtzeitig diagnostiziert wird, kann er geheilt oder zumindest behandelt werden. Ich möchte alle Männer dazu ermahnen, sich JETZT testen zu lassen. Spielt es nicht herunter, indem ihr sagt, dass es euch nicht passieren wird. Es muss früh erkannt werden.“

Thomas war 1941 in Stourport-on-Severn nahe Birmingham geboren worden. Er wandte sich zunächst dem Soul und Blues zu, bevor er zusammen mit Mike Pinder, Denny Laine, Graeme Edge und Clint Warwick die Rockgruppe Moody Blues gründete. Mit den Alben „Mighty Oaks“ und „Hopes Wishes and Dreams“ hatte er auch als Solo-Künstler Erfolg.

„Ray und ich waren zusammen auf dieser magischen Reise, seit wir 14 Jahre alt waren, (…) zwei Jugendliche aus Birmingham, die nach den Sternen gegriffen haben, (…) und wir haben sie gemeinsam erreicht“, schrieb Thomas‘ Band-Kollege John Lodge auf Twitter.