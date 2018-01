"Star Wars 8" schon mit mehr als fünf Millionen Zuschauern

Montag, 08. Januar 2018, 21:36 Uhr

Schon rund 5,2 Millionen Kinobesucher haben den neuen „Star Wars“-Film „Die letzten Jedi“ gesehen. Mit 466 000 Zuschauern zwischen Donnerstag und Sonntag behauptete das Science-Fiction-Abenteuer mühelos Platz eins der deutschen Kinocharts, wie Media Control am Montag mitteilte.

Poe Dameron (Oscar Isaac). Foto: Jonathan Olley/Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.

Platz zwei gehört weiterhin „Dieses bescheuerte Herz“ von Regisseur Marc Rothemund mit Elyas M’Barek in der Hauptrolle (310 000). Keine Veränderung auch auf der Drei: Dort steht das Fantasy-Abenteuer „Jumanji: Willkommen im Dschungel“ von Regisseur Jake Kasdan mit knapp 300 000 Besuchern.

Neu auf der Vier steigt der Horrorfilm „Insidious – The Last Key“ von Regisseur Adam Robitel ein (183 000). Ein weiterer Neueinsteiger folgt auf der Fünf: Der Musicalfilm „Greatest Showman“ mit Hugh Jackman lockte nach vorläufigen Trendzahlen knapp 175 000 Zuschauer in die Kinos. (dpa)