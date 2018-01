Victoria Beckham: 730 Euro für die tägliche Körperpflege?

Dienstag, 09. Januar 2018, 20:01 Uhr

Victoria Beckham, die bekanntlich zum Lachen in den Keller geht, enthüllt, dass sie zu Spice Girls-Zeiten an Akne litt. Die Designerin ist für ihren makellosen Look bekannt, doch das war nicht immer so. Es dauerte nämlich ein wenig, bis sie zu der Beauty-Expertin wurde, die sie heute ist.

Foto: Will Alexander/WENN.com

„Ich hatte sehr schlechte Haut, als ich jünger war und war ständig damit beschäftigt, Pickel und solche Sache abzudecken. Zum Glück muss ich mir keine allzu großen Sorgen mehr darüber machen. Im Laufe der Zeit lernst du, was dir gut tut“, verrät die 43-Jährige im Interview mit ‚Into The Gloss‘.

Schönheit gibt’s offenbar nicht gratis

Die introvertierte Britin führt aus: „Zu Spice-Girls-Zeiten habe ich einige interessante Looks probiert. Zu diesem Zeitpunkt habe ich so viele Fotoshootings und Red Carpet-Auftritte gemacht, dass ich sehr viel über meinen Beauty-Style gelernt habe, indem ich mir alte Bilder von mir selbst angeschaut habe.“

Ein Beitrag geteilt von Victoria Beckham (@victoriabeckham) am Dez 14, 2017 um 10:22 PST

Die Ehefrau von David Beckham offenbart sogar, wie viel sie ihr gepflegtes Äußeres kostet: Umgerechnet 730 Euro gebe sie für ihre tägliche (!) Hautpflege aus, 415 Euro für Make-up, 140 Euro für Körperpflegeprodukte und 75 Euro ist ihr ihre Haarpflege wert. (Bang)