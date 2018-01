Neues Video: Die Black Eyed Peas sind wieder da

Mittwoch, 10. Januar 2018, 21:50 Uhr

Die Black Eyed Peas melden sich pünktlich zum Start eines neuen Musikjahres zurück und die neue Single „Street Livin'“ ist ab sofort überall erhältlich.

Mastermind will.i.am. Foto: WENN.com

Mit einer deutlichen Ansage melden sich Black Eyed Peas zurück: „Street Livin“ heißt die neue Single der BEPs und ist als politisches Statement zu verstehen.

Mit „Street Livin’“ thematisieren die Herrschaften um will.i.am, apl.de.ap und Taboo vier miteinander verknüpfte Themen, die zuletzt nicht nur unter US-Einwanderern hitzig diskutiert worden sind: Polizeigewalt, Reformen im Strafvollzug, Reformen im Umgang mit Schusswaffen sowie die Einwanderungsgesetze.

Inspiriert ist der neue Song von ihrer eigenen Graphic Novel „Masters of the Sun: The Zombie Chronicles“, die im Sommer 2017 im Vertrieb von Marvel Comics veröffentlicht wurde.

Mit dem Videoclip veröffentlichte die Crew um Kopf will.i.am auch eine Liste von Stiftungen und Organisationen, die besagte Probleme angehen und die zum Teil verheerenden Zustände ändern wollen – u.a. dabei Baji, Live Free USA, Schools Not Prisons und United We Dream.