Richard Lugner holt sich Jane Fonda

Freitag, 12. Januar 2018, 22:19 Uhr

Wiens Society-König Richard Lugner trumpft wieder auf. Diesmal aber richtig! Der 85-Jährige hat zum diesjährigen Opernball nicht irgendeine B- C- oder Z-Promibegleitung, sondern eine echte Hollywoodikone. Jane Fonda soll an seiner Seite weilen.

Fotos: WENN.com

Das berichtet zuerst die ‚Bild‘-Zeitung. Die 80-jährige Schauspielerin soll den fünf Jahre älteren Tausendsassa in diesem Jahr begleiten. Der Deal sei fix, heißt es. Am 8. Februar findet in der Wiener Staatsoper der diesjährige Ball statt. Das Ösi-Boulevardblatt ‚Kronenzeitung‘ schreibt, der „85-Jährige Zampano“ wolle am kommenden Mittwoch verkünden, dass die legendäreSchauspielerin seine diesjährige Ballbegleitung sein wird.

Immerhin: Fonda ist noch immer extrem gut im Geschäft, drehte die letzten drei Jahre fünf Filme und sie hat auch Forderungen wie diese öffentlich gemacht: „Bitte mehr Seniorensex in Filmen!“

Ob Jane Fonda weiß mit wem sie sich da ins Opernball-Gedränge schiebt, ist nicht bekannt. Pikanterweise sind seine Begleitungen die letzten Jahre immer älter geworden. Unsere Liste zeigt es.

Richard Lugners Opernball-Begleitungen

1992: Harry Belafonte

1993: Joan Collins

1994: Ivana Trump

1995: Sophia Loren

1996: Grace Jones

1997: Sarah Ferguson

1998: Raquel Welch

1999: Faye Dunaway

2000: Jacqueline Bisset, Nadja abd el Farrag

2001: Farrah Fawcett

2002: Claudia Cardinale

2003: Pamela Anderson

2004: Andie McDowell

2005: Geri Halliwell

2006: Carmen Electra

2007: Paris Hilton

2008: Dita Von Teese

2009: Nicollette Sheridan

2010: Dieter Bohlen

2011: Karim el-Mahroug, Larry Hagman, Zachi Noy

2012: Brigitte Nielsen, Roger Moore, Gina-Lisa Lohfink

2013: Mira Sorvino, Gina Lollobrigida

2014: Kim Kardashian

2015: Elisabetta Canalis

2016: Brooke Shields, Mr. Probz

2017: Goldie Hawn