Sabia Boulahrouz: "Ich bin erfüllt von Liebe"

Freitag, 12. Januar 2018, 19:31 Uhr

Sabia Boulahrouz hat über ihr Liebesleben ausgepackt. Die Ex von Rafael van der Vaart hatte sich eigentlich von der Öffentlichkeit zurückgezogen. Am Sonntag (14. Januar) wird sie bei ‚Promi Shopping Queen‚ zu sehen sein und ihr TV-Comeback feiern.

Sabia Boulahrouz in der beliebten VOX-Show. Foto: MG RTL D / Markus Hertrich

Seit 2015 ist die Brünette wieder Single, zwischendurch soll sie mit Leonard Freier angebändelt haben. Gerüchte, bestätigte hat sie das nie. Gegenüber ‚Closer‘ verriet sie nun: „Ich bin erfüllt von Liebe. Das liegt aber an keinem Mann. Ich definiere Liebe, Glück und Vollkommensein nicht durch andere Personen. Ich bin sehr glücklich und zufrieden mit mir und meinem Leben.“

Privat habe sie alle Hände voll zu tun: „Mein Privatleben besteht in erster Linie aus meinen Kindern. Da ich alleinerziehend bin, mache ich alles selbst. Das bedeutet, dass ich sie jeden Tag zur Schule bringe und abhole. Daneben stehen dann noch Hausaufgaben oder außerschulische Aktivitäten an.“

Foto: MG RTL D / Markus Hertrich

Promi Shopping Queen mit drei Kandidatinnen

Neben Sabia Boulahrouz sind am Sonntag auch Susi Kentikian und Ekaterina Leonova bei Promi Shopping Queen zu sehen. Neuerdings hat die Show ja auf drei Teilnehmerinnen reduziert, leider bei gleicher Sendezeit. Offenbar gehen die Promis aus… Drei Prominente lassen sich auf das Fashion-Abenteuer ‚Shopping Queen‘ ein: Ein kompletter Look zu einem bestimmten Motto bestehend aus Outfit, Schuhen, Accessoires, Haare und Makeup muss innerhalb von vier Stunden her und er darf nicht mehr als 500 Euro kosten. Nach gegenseitigen Bewertungen und der abschließenden Punktevergabe von Guido Maria Kretschmer steht das Shopping-Ranking fest.