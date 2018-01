Taylor Swift: Hier ist das Video mit Ed Sheeran & Future

Freitag, 12. Januar 2018, 14:12 Uhr

Neues gibt es von einer der erfolgreichsten US-Sängerinnen! Taylor Swift hat in der Nacht zu heute das Musikvideo zu ihrer neuen Single „End Game“ ft. Ed Sheeran & Future veröffentlicht.

Foto: VEVO

Nach den beiden Singles “Look What You Made Me Do” und “..Ready For It?”, die beide mit aufwändig inszenierten Videos aufwarteten, war es nur eine Frage der Zeit, bis „End Game“ einen ähnlich beeindruckenden visuellen Gegenpart bekommt. Denn mit Briten-Superstar Ed Sheeran und dem Rapper der Stunde, Future, als Gästen ist „End Game“ wohl eine der starträchtigsten Kollaborationen im Moment.

Im Video feiert Taylor Swift mit Ed Sheeran und Future um die Welt: Von Miami über Tokyo nach London. Future begleitet sie auf einer Yacht und im Sportschlitten durch Miami, mit Ed Sheeran trinkt sie Shots in einer Karaoke-Bar in Tokyo. In London treffen sich dann alle zu einer großen Party. Schaut euch das Video hier an!

Der Clip stand erneut unter der Regie von Joseph Kahn. Er war für alle letzten Videos von Taylor verantwortlich und hat inzwischen ihre wiedererkennbare Bildsprache mit Größe und Glamour gefestigt.