Leonardo DiCaprio: Rolle im neuen Tarantino-Film?

Samstag, 13. Januar 2018, 12:50 Uhr

Leonardo DiCaprio hat angeblich eine Rolle in Quentin Tarantinos Film über Charles Manson ergattert. Der ‚Kill Bill‘-Regisseur soll den 43-Jährigen gefragt haben, seinem Cast für den neuen Blockbuster beizutreten, der sich um den Mord an die schwangere Schauspielerin Sharon Tate dreht, die Frau von Roman Polanski.

Sportlich mit Brille: Leo DiCaprio. Foto: Starpress/WENN.com

Mitglieder der Manson-Familie stachen sie im August 1969 zu Tode. Laut ‚Variety‘ wird DiCaprio jedoch nicht die Hauptrolle spielen, sondern den Charakter eines alternden Schauspielers übernehmen.

Tarantino soll außerdem wild darauf sein, Margot Robbie für die Rolle der Sharon zu gewinnen. Weitere Hauptrollen sollen angeblich auch an Tom Cruise und Brad Pitt gehen. Ein Name der hochkarätigen Produktion wurde noch nicht bekanntgegeben.

Kinostart im Sommer 2019

Der Starttermin steht dagegen schon fest: In Deutschland wird Tarantinos neunter Film am 8. August 2019 erscheinen. Damit markiert der Streifen exakt den 50. Todestag der Schauspielerin. Ursprünglich hatte Tarantino sein neuestes Filmprojekt mit der Weinstein Company geplant, die Zusammenarbeit jedoch nach den Vorwürfen gegen Harvey Weinstein beendet. Nun scheint er in Sony den richtigen Partner für sein neues Werk gefunden zu haben.