Monsieur Macron will Baguette zum Welt-Kulturerbe machen

Das Baguette gehört ja zu Frankreich wie Rotwein und Camembert oder eben Gerard Depardieu, beispielweise. Der französische Staatschef will sich nun dafür einsetzen, dass das berühmte Stangenweißbrot auf die Liste des immateriellen Kulturerbes kommt.

Foto: Fotolia/estradaanton

Nachdem die neapolitanische Pizza ja auch schon zum Unesco-Kulturerbe gekürt wurde, will Frankreich nachziehen: Staatschef Emmanuel Macron (den wir im Video unten beim Schminken sehen) hat sich dafür ausgesprochen, das französische Baguette ins immaterielle Kulturerbe aufzunehmen. Die Weißbrotstange werde in der ganzen Welt beneidet, sagte Macron am Freitag.

„Ich kenne unsere Bäcker“

Die Unesco schützt nicht nur Kulturgüter, sondern auch immaterielles Kulturerbe – Tanz, Theater und Musik, aber auch Handwerk, Traditionen und Bräuche aus allen Weltreligionen. Das „Pizzaiuolo“, die Kunst des Pizzabackens, wurde Anfang Dezember aufgenommen.

„Ich kenne unsere Bäcker“, so Macron: „Sie haben gesehen, dass die Napolitaner es geschafft haben, ihre Pizza ins Welterbe der Unesco aufzunehmen. Also sagen sie sich: Warum nicht das Baguette? Und sie haben Recht.“

Aus Deutschland stehen bereits unter anderem das Genossenschaftswesen, die Falknerei sowie Orgelbau und Orgelmusik auf der Liste des immateriellen Kulturerbes. (dpa/KT)