Cathy Hummels gibt neue Details zur Geburt bekannt

Sonntag, 14. Januar 2018, 12:00 Uhr

Cathy Hummels verrät neue Details zur Geburt. Am Donnerstag (11. Januar) kam der kleine Stammhalter von Mats Hummels und seiner Ehefrau in München zur Welt. Das verkündeten die beiden am gleichen Tag auf Instagram und teilten ein erstes Familienfoto.

Foto: WENN.com

Mats schrieb darunter: “Seht, wer heute beschloss, zu uns zu kommen. Willkommen auf dieser schönen Welt! Wir sind unglaublich glücklich und ich könnte nicht stolzer sein auf meine Frau und meinen kleinen Sohn, denen es beiden gut geht.” Wie das Baby heißt, wollten der deutsche Fußballspieler und seine Frau aber noch nicht verraten.

Nun verrät die 29-Jährige Details, wie die Geburt ablief. Medienberichten zufolge soll der kleine Junge nämlich per Kaiserschnitt das Licht der Welt erblickt haben. Das widerlegt die Spielerfrau jetzt aber. Wieder auf Instagram schreibt sie unter ein Selfie, das noch im Krankenhaus aufgenommen wurde: “Danke für eure lieben Glückwünsche und Nachrichten. Uns gehts sehr gut, ein bisschen erholen muss ich mich aber noch. PS: nein keinen Kaiserschnitt – ganz natürlich.”