Jessica Chastain: Kehrt sie der Schauspielerei den Rücken?

Sonntag, 14. Januar 2018, 16:48 Uhr

Jessica Chastain möchte mit dem Schauspielern aufhören. Die ‚Molly’s Game‘-Darstellerin möchte eines Tages ihren derzeitigen Job aufgeben und dann womöglich hinter der Kamera stehen. Der Grund dafür ist, dass sie auch anderen die Möglichkeit bieten möchte, im Rampenlicht zu stehen und eine genauso erfolgreiche Karriere zu haben wie sie selbst.

Foto: Brian To/WENN.com

Dem Magazin ‚Grazia‘ sagt die Schauspielerin, die gerne in der Fortsetzung v0n ‚Es‘ dabei sein will: “Jeden Tag habe ich das Gefühl, dass es da etwas gibt, von dem ich mir nie vorstellen konnte, dass ich es tun würde. […] Vielleicht würde ich sogar Regie führen. Ich denke nicht, dass ich etwas opfern würde, weil in Wirklichkeit ist die Welt größer als es mein Traum war.”

Im letzten Jahr während der Filmfestspiele in Cannes, wo sie in der Jury saß, kritisierte die Schauspielerin die Repräsentation von Frauen in Filmen.

Ein Beitrag geteilt von Jessica Chastain (@jessicachastain) am Jan 8, 2018 um 9:00 PST

In einer emotionalen Rede sagte Jessica damals: “Ich glaube wirklich, dass man authentischere weibliche Charaktere hat, wenn eine Frau das Drehbuch schreibt. Es ist das erste Mal, dass ich innerhalb von zehn Tagen 20 Filme ansah und ich liebe Filme. Das einzige, was ich daran nicht mochte, ist, wie Frauen von der Welt gesehen werden. Es hat mich aufgewühlt, um ehrlich zu sein. Es gab Ausnahmen, aber in den meisten Fällen war ich [negativ] überrascht.”

Jessica Chastain: Ihre 10 bekanntesten Kinofilme

2011: The Tree of Life

2011: Texas Killing Fields – Schreiendes Land

2012: Lawless – Die Gesetzlosen

2012: Zero Dark Thirty

2014: Das Verschwinden der Eleanor Rigby

2014: Interstellar

2015: Der Marsianer – Rettet Mark Watney

2015: Crimson Peak

2016: The Huntsman & The Ice Queen

2016: Die Erfindung der Wahrheit