Mario Testino und Bruce Weber wird sexuelle Belästigung vorgeworfen

Sonntag, 14. Januar 2018, 17:58 Uhr

Nach den Anschuldigungen in der Filmwelt sprechen nun auch im Modebereich immer mehr Menschen über sexuellen Missbrauch. Der „New York Times“ zufolge erheben mehrere Männer Vorwürfe gegen die Starfotografen Mario Testino und Bruce Weber.

Bruce Weber (l) und Mario Testino. Foto: Gombert Schulze/EPA

Dutzende Männer werfen den beiden Mode- und Starfotografen Bruce Weber und Mario Testino sexuelle Belästigung vor. Die „New York Times“ zitiert in ihrer Sonntagsausgabe 13 Aussagen aktueller und früherer Models, wonach Testino sie unter anderem auf seinem Hotelzimmer im Bademantel empfangen haben soll.

„Dann kommt er auf das Bett geklettert, legt sich auf mich und sagt ‚Ich bin das Mädchen, du bist der Junge.'“, erinnert sich Model Ryan Locke (Foto unten) in der Zeitung. Er habe daraufhin ein Handtuch nach Testino geworfen und sei aus dem Raum gegangen. Testino gilt in Hollywood nach Shootings mit Madonna und Lady Di seit Jahrzehnten als einer der berühmtesten Star- und Modefotografen.

Die Zeitung beruft sich außerdem auf 15 Aussagen, wonach Bruce Weber (legendär auch dessen heißes Video „Being Boring“ für die Pet Shop Boys) bei privaten Treffen mit Models und Assistenten nackte Atem- und Energieübungen angeregt habe. Weber, der unter anderem in den 1990er Jahren berühmte Kampagnen für das Modelabel Calvin Klein verantwortete, habe dabei häufig gegen deren Willen die Hände der Männer in ihren Schritt geführt und auch seine. Weitergehende Belästigungen werden in dem Artikel nicht erwähnt.

Beide Fotografen streiten Vorwürfe ab

Testinos Anwaltskanzlei berief sich darauf, mit früheren Mitarbeitern des Fotografen gesprochen zu haben, die keine der Anschuldigungen bestätigen konnten. Weber stritt die Vorwürfe in einem Statement seiner Anwälte ab.

Ein Beitrag geteilt von Ryan Locke (@lockedoctor) am Jul 17, 2017 um 7:48 PDT

In der Modebranche gelten Männermodels mit geringeren Gagen und seltenerem Starstatus als noch austauschbarer als Frauen. Auch dort hatte es aber zuletzt häufiger Schilderungen sexueller Belästigung gegeben. Unter anderem waren nach den Anschuldigungen gegen Hollywood-Produzent Harvey Weinstein erneut Vorwürfe gegen Fotograf Terry Richardson laut geworden. Die Vorwürfe gegen Weinstein hatten im Oktober die #MeToo-Debatte („auch ich“) um Sexismus und sexuelle Übergriffe ins Rollen gebracht.