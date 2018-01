30 Seconds To Mars: Neue Single auf dem Weg

Montag, 15. Januar 2018, 21:38 Uhr

30 Seconds To Mars heizen die Vorfreude auf ihr neues Album an und werden bald eine neue Single veröffentlichen. Jared Leto und seine Bandkollegen arbeiten gerade hart an ihrem Nachfolgeralbum für die Platte ‚Love, Lust, Faith and Dreams‘ und laut dem Social Media-Account der Band müssen sich die Fans nicht mehr lange gedulden.

Foto: Lia Toby/WENN.com

Leto teilte in seiner Instagram Story ein Bild der Band in ihrem großräumigen Studio und schrieb dazu: „Je länger man an einem neuen Album arbeitet, desto länger dauert es, um fertig zu werden. Das neue Album kommt baaaaaaald!“ Später fügte der Sänger und Schauspieler noch hinzu, dass die nächste Single so gut wie fertig sei und damit bald ein weiterer Song aus dem Album nach ‚Walk On Water‘ veröffentlicht werden wird. Bereits zuvor steigerte Leto die Vorfreude auf das neue Album, indem er verriet, dass das neue Album sehr futuristisch klingen wird.

Ein Beitrag geteilt von JARED LETO (@jaredleto) am Jan 4, 2018 um 1:47 PST

„Das Album wird viele Menschen überraschen“

Im Interview mit ‚Rogue‘ verkündete der Musiker: „Das Album wird, denke ich, viele Menschen überraschen. Es werden sehr viele unterschiedliche musikalische Stile auf dem Album sein, es ist ein sehr modernes Album und ein Bruch mit der Vergangenheit – wir sind sehr aufgeregt. Es hat sehr viel Energie in sich und wir haben Jahre damit verbracht, daran zu arbeiten und neue Ideen zu erkunden.“