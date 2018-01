Best Dresses of the Day (515): Gal Gadot und Co. im Glitzerlook

Montag, 15. Januar 2018, 16:50 Uhr

Die Award-Season hat begonnen und die Stars und Sternchen tummeln sich auf dem roten Teppich in Hollywood. Nach der Golden Globe-Verleihung vergangenen Sonntag zeigten sich Schauspielerin Gal Gadot und ihre Kolleginnen in eleganten Glitzerroben bei exklusiven Events in Los Angeles.

Foto: Brian To/WENN.com

Gal Gadot in Prada

„Wonder Woman“-Darstellerin Gal Gadot präsentierte sich in einer funkelnden, silbernen Robe aus dem Hause Prada. Pailletten sind momentan das Must-Have in jedem Kleiderschrank. Die kleinen, glitzernden Begleiter sorgen garantiert für einen glamourösen Auftritt und sind perfekt geeignet für die festliche Saison. Gals Kleid überzeugt mit einem tiefen Dekolleté und einem langen, schwingenden Rock. Hingucker war ein schwarzer Gürtel, der die Taille der 32-Jährigen betonte.

Foto: Adriana M. Barraza/WENN.com

Heidi Klum in Alex Perry

Auch Topmodel Heidi Klum strahlte bei ihrem Auftritt vergangene Woche von Kopf bis Fuß. Nachdem ihr Look bei den Golden Globes nicht ganz gelungen war, konnte sie diesmal aber wieder modisch überzeugen. Die 44-Jährige setzte auf ein elegantes Etuikleid von Alex Perry. Heidi glänzte ebenfalls in trendy Silber und zog mit ihrem Outfit alle Blicke auf sich.

Dazu kombinierte die hübsche Blondine silberne High Heels und die passenden Ohrstecker.

Foto: Brian To/WENN.com

Madeline Brewer in Elizabeth Kennedy

Schauspielerin Madeline Brewer sorgt momentan mit fast jedem ihrer Looks für Schlagzeilen. Die 25-Jährige überzeugt mit ihrem exzellenten Stilgefühl und zeigte sich kürzlich in einer Kreation von Elizabeth Kennedy. Das ausgefallene Outfit punktete mit einem pastellfarbenen Corsagenoberteil aus Satin, kombiniert mit einem langen Rock im Meerjungfrauenstil, der mit gold-braunen Pailletten überzeugte.

Eine Kombination, die sowohl mit Extravaganz als auch mit klassischer Eleganz für Aufsehen sorgt. Wir sind begeistert! (HA)