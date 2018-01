Paul Janke verblüfft mit mondäner Frise

Dienstag, 16. Januar 2018, 14:40 Uhr

Paul Janke, der vielen als ‚Der Bachelor‘ bekannt ist, hat eine neue Frisur. So wie ihn jeder kennt, mit goldener Mähne, strahlendem Zahnpastalächeln und tiefblauen Augen, zeigt er sich nach wie vor. Der Stil, wie wir ihn vom ehemaligen Rosenkavalier gewohnt sind, hat sich nun jedoch um einiges verändert.

Ein Beitrag geteilt von Paul Janke (@jankepaul) am Jan 14, 2018 um 3:28 PST

Auf Instagram postete der ‚Bachelor‘ von 2012 am Sonntag (14. Januar) ein Foto, auf dem man ihn so kaum wiedererkennt. „Frisch in den Tag. Happy Sunday! Heute geht es wieder auf die Insel“, kommentierte er seinen Upload. Ein gewagter Stil, diesmal ohne Gel, dafür mit vollen Locken, großer Rahmenbrille und etwas mehr Bart als bisher, erwartete Pauls Follower. Seine Fans reagierten prompt und teilweise auch ein wenig fies. „Du siehst aus wie Tina Turner„, kommentierte ein User. „Näää ernst jetzt?“, „Bist du es?“, wunderten sich dagegen andere Follower.

Foto: WENN.com

Janke ist viel unterwegs

Nachdem die Beziehung mit seiner damaligen Auserwählten Anja Polzer keine so lange Zukunft hatte, arbeitet der 36-Jährige derzeit als Schauspieler, Model und DJ. Unter sein Instagram-Foto setzte er weiterhin die Hashtags #dj, #music, #ski und #kitzbühel. Im Jahr 2014 nahm er bei ‚Promi Big Brother‘ teil sowie an der ‚großen ProSieben Völkerball Meisterschaft‘ in den vergangenen beiden Jahren. Aktiv ist Paul Janke also immer noch, auch wenn wir ihn im TV nicht mehr sooo oft zu Gesicht bekommen. Seine ‚Bachelor‘-Nachfolger kommentiert er auch ab und an.