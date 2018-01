Der Bachelor: Heute beginnt die große Knutscherei

Mittwoch, 17. Januar 2018, 18:44 Uhr

Nach der Vorstellungsrunde letzte Woche geht es in der heutigen Folge von „Der Bachelor“ (ab 20.15 Uhr bei RTL) zur Sache. Der Einzug in die Ladys-Villa steht an und es geht auch schon auf Reisen!

Der Gentleman paddelt Svenja sicher ans Ziel. Foto: MG RTL D

Kaum haben die Ladys ihr neues Domizil bezogen kündigt sich die nächste Überraschung an: „ich bin in 15 Minuten bei euch in der Villa und möchte Eine von euch einladen, mit mir den Tag zu verbringen“, verspricht Daniel Völz per Videobotschaft. „Wir werden uns heute auf dem Wasser und vor allem auch in der Luft aufhalten und ich denke, ich habe mir dazu genau die richtige Frau ausgesucht.“ Wer ist die Glückliche? „Ich habe mich für Svenja entschieden, weil ich mich bei ihr von Anfang an wohl gefühlt habe. Der Tag ist voller Abenteuer und Überraschungen, da muss man schon die richtige Einstellung haben“.

Nach einem Seaplane Flug und einer Kajak-Fahrt picknicken die 22-Jährige und der begehrte Junggeselle auf einer einsamen Insel und lassen sich selbst vom einsetzenden Regen die romantische Stimmung nicht verderben.

Die Ladys wollen von Svenja alles über das Date mit Daniel erfahren. Foto: MG RTL D

Aus dem Gruppendate wird ein Einzeldate

Ein neuer Morgen in Miami verspricht aufregend zu werden – denn es gibt Post vom Bachelor! „Lasst uns zusammen Miami entdecken, Roxana, Lina, Kristina, Clarissa, Janet, Meike, Janina und Carina. Ich freue mich auf euch“. Im Doppeldecker-Bus haben die acht Layds jeweils vier Minuten Zeit, Daniel von sich zu überzeugen. Kristina: „Mir ist es egal, ob es ein Gruppendate ist oder nicht. Die Hauptsache ist, dass ich dann mit ihm alleine bleibe!“ Pech für die 24-Jährige: Nach dem Speeddating entscheidet Daniel zwar, aus dem Gruppen- ein Einzeldate zu machen – die Glückliche jedoch ist Carina.

Janine Celine überrascht Daniel mit einem Kuss. Foto: MG RTL D

Für das nächste Gruppendate verspricht der Bachelor, „heute machen wir ganz großes Kino und schreiben die größten Liebesgeschichten neu“. Gemeinsam mit Jessica, Claudia, Alina, Yeliz, Nadine, Janine Christin, Janina Celine, Michelle und Maxime stellt Daniel mit den Ladys für ein Fotoshooting berühmte Filmszenen nach. Nadine: „Da hingen verschiedene Kostüme und Kleider mit Namen dran. Bei mir hing da einfach mal … ’n Schlüpper“.

Am Ende des Tages gibt es jedenfalls den ersten Kuss! Janina Celine ist die Glückliche! Und wie reagieren die übrigen Ladys darauf?

„The Great Gatsby“ ist das Filmthema von Janine Christin, Daniel, Janina Celine und Maxime (v.l.). Foto: MG RTL D / Tom Clark

Schließlich steht dann auch wieder „Die Nacht der Rosen“ an. Drei Ladys müssen gehen. Zu Beginn der Rosenzeremonie liegt ganz besondere Spannung in der Luft, denn Daniel verkündet: „Eine Entscheidung ist mir heute schon genommen worden …“