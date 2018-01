"Der Name der Rose": Der legendäre Kloster-Thriller kommt als Serie

Mittwoch, 17. Januar 2018, 20:14 Uhr

Am Montag starteten die Dreharbeiten zu der 26 Mio. Euro teuren Serien-Produktion „Der Name der Rose“. Zur Besetzung der hochklassigen Event-Serie gehören Emmy Award-Gewinner John Turturro („The Night Of: Die Wahrheit einer Nacht“), Rupert Everett („Die Insel der besonderen Kinder“).

Damian Hardung. Foto: WENN.com

Ferner mit dabei Newcomer-Shootingstar Damian Hardung („Der Club der roten Bänder“), Sebastian Koch („Homeland“), James Cosmo („Game of Thrones – Das Lied von Eis und Feuer“), Richard Sammel („Inglourious Basterds“), Fabrizio Bentivoglio („Die süße Gier“), Greta Scarano („In Treatment“), Stefano Fresi („I Can Quit Whenever I Want“) und Piotr Adamczyk („Counterpart“).

Die für 19 Wochen angesetzten Dreharbeiten starten in Rom. Die Studioaufnahmen für die Serie entstehen in den legendären Cinecittà Studios. Der achtteilige und spannungsgeladene Thriller spielt im Mittelalter und basiert auf Umberto Ecos weltberühmtem und preisgekrönten Bestseller von 1980, der weltweit über 50 Millionen Mal verkauft wurde. Die Weltpremiere von „Der Name der Rose“ ist im Frühjahr 2019 geplant. Die TMG übernimmt den weltweiten Verkauf der Serie über ihren internationalen Vertriebsarm TM International.

Mysteriöse Morde in Kloster

Italien im Jahr 1327: Der Franziskanermönch William von Baskerville und sein Lehrling Adson von Melk erreichen ein abgelegenes Kloster in den Alpen. Dort werden sie Zeugen einer Reihe mysteriöser Morde, die Baskervilles berühmten Spürsinn wecken. Doch während sich die beiden Mönche auf die Suche nach dem Mörder machen, sind sie selbst Gejagte: Der gnadenlose Inquisitor Bernardo Gui verfolgt die Kritiker des Papstes und Baskerville steht auf seiner Liste …

Das deutsch-französisch-italienische Filmdrama aus dem Jahr 1986 wurde ein Welterfolg. In den Hauptrollen Sean Connery und Christian Slater. Der war damals 17 Jahre jung und begründete damit seine große Karriere.