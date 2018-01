Ed Sheeran lässt Freundin während der Tour regelmäßig einfliegen

Mittwoch, 17. Januar 2018, 19:07 Uhr

Ed Sheeran möchte seine Freundin regelmäßig einfliegen lassen, wenn er in Europa tourt. Der 26-Jährige will seine Liebste Cherry Seaborn so oft wie möglich an den Wochenenden sehen, auch wenn er mit seiner ‚Divide Tour‘ um die Welt reist.

Foto: Ivan Nikolov/WENN.com

Der als ziemlich bodenständig bekannte Sänger verrät: „Es ist wirklich einfach für Cherry, dass sie kommt. Sie arbeitet und kann ihren Job nicht einfach aufgeben. Aber es ist leicht, weil es Wochenenden gibt und zwei Monate sind wir in Europa, dann kann sie einfach herkommen.“

Nach einer dreimonatigen Pause wird der ‚Perfect‘-Interpret seine Tour im März in Australien und Neuseeland fortführen, bevor drei Shows in Japan und eine auf den Philippinen stattfinden werden.

2018 wird ein normales Jahr

Im Mai wird er dann nach Europa kommen. Obwohl Ed zahlreiche Länder bereisen wird, denkt er, dass 2018 ein langweiliges Jahr für ihn werde. Er erklärt im Interview mit der Zeitung ‚The Sun‘: „Es wird nicht wirklich viel anderes geben außer zu touren. Ich werde auch viele Songs schreiben. Ich werde mit Steve Mac ins Studio gehen und wir werden zusammen etwas erarbeiten.“ Mac ist mitunter für den Hit ‚Shape of You‘ verantwortlich.