Gerhard Schröder ist jetzt auch in Korea zu Hause

Mittwoch, 17. Januar 2018, 15:39 Uhr

Deutschland werde immer die Heimat von Gerhard Schröder bleiben, sagt seine neue Freundin. Der gemeinsame Lebensmittelpunkt der beiden liege aber sowohl in Deutschland als auch in ihrer Heimat Korea.

Der südkoreanische Präsident Moon Jae-in (r), der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder und die Südkoreanerin Soyeon Kim im September 2017 in Südkorea. Foto: Yonhap

Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) und seine neue Lebenspartnerin Soyeon Kim möchten sich nicht für ein Land als dauerhaften Wohnsitz entscheiden. „Natürlich wird Deutschland immer die Heimat und der Lebensmittelpunkt von Gerhard Schröder bleiben, so wie Korea mein Heimatland ist“, sagte Kim dem Magazin „Bunte“. „Unser gemeinsamer privater Lebensmittelpunkt wird deshalb sowohl in Deutschland als auch in Korea sein. Hier werden wir eine Balance finden.“

Kim schon als Studentin hier

Sie kenne durch ihre beruflichen Verbindungen beide Kulturen gut, sagt Kim. Zudem sei sie auch als Studentin in Deutschland gewesen. „Gemeinsam werden Gerhard Schröder und ich einen guten Mittelweg finden, in beiden Kulturen unspektakulär zu leben.“ Soyeon Kim berät laut früheren Berichten von „Bild“ und „Bunte“ koreanische Unternehmen, die Interesse an einer Ansiedlung in Deutschland haben.

Laut Schröders vierter Ehefrau Doris Schröder-Köpf sind sie und der Atkanzler seit dem Frühjahr 2016 endgültig getrennt. (dpa)