Alex Pettyfer modelt für Diesel

Donnerstag, 18. Januar 2018, 21:54 Uhr

Britenstar Alex Pettyfer ist in einer neuen Diesel-Kampagne zu sehen. Der 27-Jährige ist der Markenbotschafter für den ‚Only the Brave‘-Duft des italienischen Modelabels. Schon „bald“ soll die brandneue Kampagne zu sehen sein.

Foto: Kyle Blair/WENN.com

Der internationale Manager für Düfte, Guillaume de Lesquen, macht mit folgenden Worten schon mal gespannt auf die verheißungsvolle Werbung: „Pettyfer wird eine globale Staffel aus jungen und einflussreichen Helden leiten.“ Weiter hießt es in dem Statement: „Der ‚Only the Brave‘-Held ist ein charismatischer Anführer, der selbstbewusst und mit großer Entschlossenheit und Willensstärke in seinem Leben voranschreitet.“ Pettyfer sei „die perfekte Verkörperung dieses neuen Ausdrucks von Mut“. „Die Zukunft gehört den Mutigen“, schließt de Lesquen.

Nachfolger von Liam Hemsworth

Der Schauspieler, dessen Filmkarriere irgendwie ins Stocken geraten ist, selbst teilte die aufregenden Neuigkeiten auf Instagram mit seinen Fans.

Ein Beitrag geteilt von DIESEL Fragrances (@dieselfragrances) am Jan 17, 2018 um 3:14 PST

Neben einem Schwarz-Weiß-Foto von sich selbst schrieb er: „Ich bin so aufgeregt, jeden wissen zu lassen, dass ich offiziell das neue Gesicht von @dieselfragrances @diesel bin. #onlythebrave erscheint bald. Schließt euch an #braveoftomorrow #dieselparfums #diesel“. Damit tritt der ‚Beastly‘-Star in die Fußstapfen von Liam Hemsworth, der erstmals im August 2015 für Diesel modelte.