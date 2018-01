Bonnie Strange wird Mutter

Donnerstag, 18. Januar 2018, 17:31 Uhr

Ich-Darstellerin Bonnie Strange verkündete jetzt auf Instagram, dass sie ihr erstes Baby erwartet.

Foto: WENN.com

Die Moderatorin ist schwanger und bereits in Woche 23. Ihren Followern zeigte sie direkt ein Bild in anmutiger Pose mit großem Babybauch. Ihr Körper ist dabei nackt und ganz in Silber gehüllt. Gerüchte bezüglich ihrer Schwangerschaft gibt es schon länger. Dennoch hat sie es geschafft, ihren Baby-Bauch auf Fotos nicht zur Geltung zu bringen. In der Silvesternacht postete Bonnie „hi 2018“ und einen Baby-Emoji unter ein lustiges Video.

Ein Beitrag geteilt von Bonnie Strange (@bonniestrange) am Jan 18, 2018 um 2:32 PST

Männer-Model ist Vater des Kindes

Ihre heutige Bildunterschrift bestätigt die Spekulationen. „Die Gerüchte stimmen. Leebo und ich werden Mami und Papi“, schrieb sie und fügte den Hashtag „#week23“ hinzu. Eine weitere interessante Information für die Follower der 31-Jährigen ist, dass das Model und Schauspieler Leebo Freeman der Vater des Kindes ist. Weitere Gerüchte befassten sich mit einer Trennung der beiden, da sich die baldigen Eltern auf Instagram gegenseitig nicht mehr abonnierten. Mittlerweile ist dies nicht mehr der Fall und offensichtlich sind sie in Zukunft auch zu dritt. Herzlichen Glückwunsch!