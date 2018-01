Prinz Harry und Meghan Markle mal wieder wie Popstars empfangen

Donnerstag, 18. Januar 2018, 18:50 Uhr

Mit einer Stunde Verspätung kam das zukünftige Brautpaar in Cardiff an. Das war Prinz Harry äußerst unangenehm, auch wenn er nichts dafür konnte. Er war zusammen mit seiner Verlobten Meghan Markle mit dem Zug nach Wales gereist.

Foto: David Sims/WENN.com

Wie Popstars sind Prinz Harry (33) und seine zukünftige Frau Meghan Markle (36) am Donnerstag in der britischen Stadt Cardiff empfangen worden. Dabei mussten die Fans eine Stunde länger warten als geplant: Der Zug des Paares hatte ordentlich Verspätung.

Vor ihrer Hochzeit auf Schloss Windsor am 19. Mai tourt das Paar durch verschiedene Städte im Vereinigten Königreich. Immer wieder entschuldigte sich Harry bei den Zuschauern in der walisischen Hauptstadt, dass sie so lange bei kaltem Wetter ausharren mussten. Viele von ihnen hatten mehr als sieben Stunden auf den Prinzen und die US-Schauspielerin („Suits“) gewartet. Meghan trug einen schwarzen Mantel der Modedesignerin Stella McCartney.

Harry ganz schlagfertig

Während des Besuchs präsentierte sich Prinz Harry gut gelaunt und schlagfertig. Als ihm eine Frau erzählte, dass er genau am 18. Geburtstag ihres Sohnes heiraten werde, antwortete der Royal: „Wirklich? Genau deshalb haben wir diesen Tag gewählt.“ Zu einem kleinen Hund namens Camilla, der ein Krönchen trug, sagte er: „Warum zitterst du? Bist du aufgeregt oder ist dir einfach nur kalt?“

Prinz Harry und seine Verlobte Meghan Markle bekommen in Cardiff schon vorab Geschenke zur Hochzeit. Foto: Ben Birchall

Viele der rund 1.000 Fans waren besonders begeistert von der natürlichen Art Markles. Auf dem Programm standen neben einem Besuch von Schloss Cardiff und eines Kulturfestivals auch Gespräche mit Sportlern. Kinder überreichten erste Hochzeitsgeschenke. Das Paar hatte zuvor bereits den Stadtteil Brixton im Süden Londons und die Stadt Nottingham besucht. (dpa/KT)