Verlosung "It Comes At Night"

Donnerstag, 18. Januar 2018, 17:13 Uhr

Seit heute läuft n den deutschen Kinos „It Comes At Night“ – ein smarter Endzeit-Horror Paul will um jeden Preis seine Familie beschützen. Nicht so einfach, denn nach dem Ausbruch einer Epidemie dreht sich in der Welt alles nur noch ums Überleben. Wem kann man trauen?

Paul (Joel Edgerton) hält im Wald die Stellung. Foto: Universum

In einer nicht näher bestimmten Zukunft hat es eine Epidemie gegeben. Paul (Joel Edgerton, „Loving“) hat sich mit seiner Frau Sarah (Carmen Ejogo) und seinem Sohn Travis (Kelvin Harrison Jr.) in den Wald zurückgezogen, um schwer bewaffnet seine Familie vor der Krankheit zu schützen. Als eines Tages ein junger Mann namens Will (Christopher Abbott, „James White“) in das Haus einbricht, um seiner Familie zu helfen, entscheidet sich Will, die Fremden aufzunehmen. Gegenseitiges Misstrauen droht aber, alle Beteiligten bis an den Rand der Katastrophe zu führen.

Autor und Regisseur Trey Edward Shults setzt sich im sehr gelungenen postapokalyptischen Thriller „It Comes at Night“ weniger auf gewöhnliche Horroreffekte als mehr auf ständig steigende psychologische Spannung. (dpa/KT)

