Ariana Grande modelt mit Gigi Hadid

Freitag, 19. Januar 2018, 16:34 Uhr

Ariana Grande und Gigi Hadid haben sich für die neue ‚Always Classic‘-Kampagne von Reebok zusammengetan. Der Popstar und das Model sind die Markenbotschafter für die neue Werbung des Sportgiganten.

Foto: WENN.com

Während sich die Sängerin in einem Top und knappen Shorts präsentiert, besticht Gigi im klassischen Workout-Outfit bestehend aus schwarzer Leggins, weißen Sneakern, Crop Top sowie Trainingsjacke. Doch die zwei Stars sind nicht die einzigen großen Namen, die sich das Unternehmen für die neue Kampagne geschnappt hat. So sind auch Rapper Lil Yachty, Sängerin Teyana Taylor sowie das Rap-Duo Rae Sreemurd in den neuesten Reebok-Designs zu bewundern.

Die jeweiligen Outfits der Stars sollen ihren individuellen Stil reflektieren. Gigi selbst erklärt stolz, dass die Designs „eine Inspiration für die Gegenwart sowie Zukunft“ seien. Mit der neuen Reebok-Kollektion sind die zwei Schönheiten auf jeden Fall bestens für Sport jeder Art gerüstet.

Ein Beitrag geteilt von Ariana Grande (@arianagrande) am Dez 26, 2017 um 1:10 PST

Inspirationen auf dem Laufband

Ariana outete sich vor kurzem als großer Workout-Fan und erklärte, dass ihr die besten Einfälle auf dem Laufband kämen. „Ich habe auf dem Laufband immer eine Menge Ideen. Wenn ich Hilfe beim Schreiben oder beim Kreativsein brauche oder einfach nur auf neue Ideen kommen will, dann mache ich Sport“, verriet sie gegenüber ‚Coveteur Online‘. Auch ihr Hit ‚Side to Side‘ wurde nach einer Fitness-Session geschrieben: „Die Idee für das Video von ‚Side to Side‘ hatte ich auch auf dem Laufband. Normalerweise höre ich mir Oldies, 90er-Jahre Hip-Hop oder irgendetwas an, was mich anstachelt.“