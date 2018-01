Britenstar George Ezra: Details zu seinem neuen Album

Freitag, 19. Januar 2018, 22:46 Uhr

George Ezra wird am 23. März sein Album ‚Staying at Tamara’s‘ veröffentlichen. Der 24-jährige Sänger meldet sich mit einem Nachfolgeralbum für sein Debüt ‚Wanted on Voyage‘ aus dem Jahr 2014 zurück. Im März soll die Platte endlich erscheinen.

Foto: Phil Lewis/WENN.com

Im Interview auf dem britischen Radiosender ‚BBC Radio 2‘ verrät der Songwriter zudem, um wen es sich bei dem Mädchen in seinem Albumtitel handelt. Als er an seinem Album arbeitete, hielt der Brite sich nämlich unter anderem einen Monat in Barcelona auf – in Tamaras Wohnung.

„Ich bin sehr glücklich, dass ich für einen Monat nach Barcelona gehen konnte und ich hätte ein Hotel oder eine Wohnung für mich buchen können, aber stattdessen habe ich mit einer Fremden aus dem Internet zusammengelebt. […] Die ersten drei Nächte dachte ich nur ‚Was tue ich hier?‘ Die Tür stand immer offen und ihre Freunde sind gekommen und gegangen. Ihre Freunde waren Künstler und Designer und ich wusste nicht, was ich dazwischen soll. Aber ich habe mich einfach entschlossen mitzuziehen […]. Das ist Tamara“, offenbart der ‚Budapest‘-Hitschreiber.

Durch das neue Album kam er viel herum

Die Arbeiten an seinem neuen Album haben ihn daneben auch in die verschiedensten Ecken in Großbritannien verschlagen und der Musiker ist froh, dass ihm seine Musik das Reisen ermöglicht. Dennoch gestand Ezra gegenüber ‚BANG Showbiz‘ erst kürzlich, dass er von allen Orten der Welt gerade am liebsten sein Zuhause wählen würde: „Wir können uns glücklich schätzen, dass wir so viele Orte besuchen können. Ich würde gerne mehr Zeit in Südafrika verbringen. Aber am meisten zuhause, weil ich meine Freunde zu selten sehe.“