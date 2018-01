Dschungelcamp-Steckbrief (12): Daniele Negroni

Freitag, 19. Januar 2018, 17:22 Uhr

Heute um 21.15 Uhr startet „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ in die zwölfte Staffel. Das bestens eingespielte Moderatoren-Duo Sonja Zietlow und Daniel Hartwich ist genauso wieder dabei wie Dr. Bob, der auch in dieser Staffel unsere Stars höchst charmant auf ihre Dschungelprüfungen vorbereiten wird. In den vergangen Tagen haben wir alle Kandidaten der Show vorgestellt. Heute: Daniele Negroni!

(v.l.): Jenny Frankhauser, Sydney Youngblood, David Friedrich, Sandra Steffl, Matthias Mangiapane, Ansgar Brinkmann, Tatjana Gsell, Giuliana Farfalla, Natascha Ochsenknecht, Tina York, Daniele Negroni und Kattia Vides. Foto: MG RTL D / Stefan Menne

Dazu sagte er im Interview “Ich mache das, weil ich Lust drauf habe, ich möchte sehen, wie weit ich gehen und aus mir rauskommen kann. Und vielleicht kann ich das Ding am Ende sogar rocken! (…) Ich möchte sehr weit kommen und bestenfalls gewinnen, wenn ich bei so einer Show mitmache. Ich hoffe aber auch, dass wir als Team fungieren. Ich setze da, wie bei DSDS, auf meine ehrliche Art. Mit ehrlicher Art meine ich allerdings auch, dass ich schon mal an die Decke gehen kann, wenn ich drei Tage nichts zu essen bekomme.“

Bei DSDS habe er sich damals auch nicht verstellt. Wenn Daniele ein Problem hatte, habe er das rausposaunt. „Streit hat man aber auch nicht gesucht, sondern versucht die Dinge normal zu lösen. Das ist im Dschungel nochmal eine andere Situation, weil man wirklich 24 Stunden aufeinander sitzt, während man bei DSDS schon Möglichkeiten hatte sich mal zurückzuziehen. Auf diese Erfahrungen bin ich sehr gespannt und hoffe, dass ich das Beste daraus mitnehmen kann.“

Daniele nimmt Haarspray und goldene Glitzer-Klobrille mit. Foto: MG RTL D / Stefan Menne

In Italien geboren

Daniele Negroni wurde am 31. Juli 1995 in Italien geboren, zog aber noch im Kleinkindalter mit seiner Mutter Renata und seinem Bruder Enrico nach Deutschland. Seinen Vater lernte er nie richtig kennen. Schon im Alter von sechs Jahren bekam Daniele Schlagzeug- und später auch Gesangs- und Gitarrenunterricht. Die erste Bühnenerfahrung sammelte er gemeinsam mit seinem Bruder in einer Schulband.

2012 folgt Daniele seiner inneren Stimme und bewarbt sich bei Deutschlands erfolgreichster Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Er wollte eine professionelle Musikkarriere beginnen und setzte alles auf das Casting bei DSDS. Dort bewies er sein Können und überzeugte die Jury, bestehend aus Bruce Darnell, Natalie Horler (Cascada) und natürlich Dieter Bohlen, der ihm später Starappeal bescheinigte. Daniele fiel im Feld der Kandidaten nicht nur durch sein Können und seine bunten Frisuren auf, sondern auch durch seine unbeschwerte Ausstrahlung. Er kämpfte sich durch die Mottoshows und musste sich am Ende nur knapp als Zweiter geschlagen geben. Doch Danieles Karriere war nicht mit den TV-Shows zu Ende.

Debütalbum bekam „Gold“

Er arbeitete weiter an sich, seiner Musik und seinem Traum. Sein Debütalbum „Crazy“ wurde in Deutschland und Österreich mit Gold ausgezeichnet. Außerdem wurde er für den ECHO in den Kategorien „Newcomer National“ und „Bester Künstler Rock/Pop National“ nominiert. Auch seine Fans blieben ihm treu. Daniele füllte mit seinen Touren die Hallen und es mussten Autogrammstunden aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden. Sein zweites Studioalbum „Bulletproof“ wurde im Jahr 2013 veröffentlicht und erreichte ebenfalls die TopTen der Albumcharts.

2017 veröffentlichte er einige Songs gemeinsam mit dem jungen Erfolgs-Produzenten Stard Ova („Louis Louis“, „Signorita“) und dreht seine Videos in Eigenregie, zB für „Balloons Full Of Water“ und „Only You“. Mit seinem Live-Programm ist er fast jede Woche bei Events und in Clubs auf Tour. Im Frühjahr 2018 veröffentlicht Daniele sein neues Album.

Besonders aktiv ist Daniele auf seinen Social-Media-Kanälen und versorgt seine Fans dort selbst mit Videos und Live-Streams.

Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

