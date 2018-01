Felicity Jones ist ganz besessen von Make-up

Freitag, 19. Januar 2018, 5:45 Uhr

Felicity Jones gibt zu, dass Beauty-Produkte sie schon immer faszinierten.Sie liebe das in Make-up involvierte „künstlerische

Geschick“, vor allem in ihrem beruflichen Umfeld als Schauspielerin.

Foto: WENN.com

„Schon als Teenager war ich besessen von Make-up und durch meine Arbeit ist es offensichtlich, wie viel die Art des Make-ups und auch das Weglassen von Make-up über eine Figur aussagt, es ist einfach das perfekte Werkzeug, ein Schauspieler zu sein. Es machte mir immer so viel Spaß und ich liebe den stillen meditativen Prozess, wie das Make-up erscheint. Ich liebe diese Kunst und es kann deine Gefühlslage verändern“, beschreibt der ‚Die Entdeckung der Unendlichkeit‘-Star.

Felicitys „persönliche Philosophie“ zu Schönheit ist, sich selbst zu achten. Sie liebt es, draußen an der frischen Luft zu sein und sich um sich selbst so gut wie möglich zu kümmern. Des Weiteren macht Felicity gern Yoga und Pilates. Schwimmen und Laufen und generell sich zu bewegen zieht sie dem stupiden Herumsitzen am Computer vor.

Gesicht von Clé de Peau Beauté

In diesem Jahr ist die Darstellerin das internationale Gesicht von Clé de Peau Beauté. Sie lobt die Kosmetik- und Beauty Marke als „fantastisch“.

Im Interview mit ‚WWD.com‘ sagt die hübsche Brünette: „Ihren Concealer kenne ich sehr gut, jeder Beauty Artist hat ihn. Ich kannte ihre Produkte, aber da ich nun mit der Marke zusammenarbeite, habe ich sie und ihre Arbeitsweise sehr gut kennengelernt, ich war beeindruckt von ihrer Genauigkeit.“ Die 34-jährige Britin vergöttert das Auge fürs Detail und die Liebe zu Qualität, schwärmt im Allgemeinen außerdem für die große Sorgfalt der Marke. Ihre Affinität zur Schönheit ist Felicity Jones definitiv anzusehen. Soviel zu unserer Lobhudelei der Woche.