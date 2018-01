Kylie Minogue: Alles über ihr Comeback-Album "Golden"

Freitag, 19. Januar 2018, 7:10 Uhr

Kylie Minogue veröffentlicht am 06. April 2018 ihr neues Album „Golden“. Es ist zugleich ihr erstes auf dem Label BMG. Die erste Single „Dancing“ ist ab sofort erhältlich und wird auf allen digitalen Plattformen gestreamt.

Foto: Darenote Ltd./ Simon Emmett

„Golden“ ist Kylie Minogues erstes Studioalbum seit vier Jahren und das insgesamt vierzehnte in ihrer bahnbrechenden Karriere. Es wurde hauptsächlich in Nashville aufgenommen, was automatisch Einfluss auf den neuen Sound nahm. Natürlich eingebettet in dem typisch superlativen Pop der australischen Sängerin, für die die Reise in die Stadt eine Premiere war.

Die erste Single „Dancing“ ist zugleich der Opener des neuen Albums und gibt den Ton für die weiteren Songs an. Kylie erklärt: „Es gibt da diese textlichen Ecken und Kanten, dieses Country Feeling, gemischt mit Gesangssamples und elektronischen Elementen. Der Song hält was das Label verspricht. Ich liebe auch, dass er einfach „Dancing“ heißt. Er ist sofort zugänglich und scheinbar so offensichtlich. Dennoch hat der Song Tiefe.“

An jedem Song mitgeschrieben

„Golden“ ist eines von Kylies persönlichsten Alben, jeder Song wurde von ihr co-geschrieben. Ihr Trip nach Nashville involvierte zwei wichtige Schreiber, die auch beide in der Stadt leben: den in Großbritannien geborenen Steve McEwan (der bereits große Countryhits für Keith Urban, Kenny Chesney und Carrie Underwood schrieb) sowie die ebenfalls britisch stämmige Amy Wadge, die besonders für ihre Zusammenarbeit mit Megastar Ed Sheeran bekannt ist.

Das Album ist ein wahrlich internationales Projekt: neben dem afrikanisch-deutschen Produzenten Sky Adams arbeiteten Jesse Frasure, Eg White, Jon Green, Biff Stannard, Samuel Dixon, Danny Shah und Lindsay Rimes auf „Golden“ mit. Außerdem enthält es ein Duett mit dem britischen Singer-Songwriter Jack Savoretti.

Foto: Darenote Ltd./ Simon Emmett

Tracklisting von “Golden“

1. Dancing

2. Stop Me From Falling

3. Golden

4. A Lifetime To Repair

5. Sincerely Yours

6. One Last Kiss

7. Live A Little

8. Shelby ‘68

9. Radio On

10. Love

11. Raining Glitter

12. Music’s Too Sad Without You (with Jack Savoretti)