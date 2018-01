Verlosung "Downsizing": Ein Blick hinter die Kulissen

Freitag, 19. Januar 2018, 18:19 Uhr

Seit gestern sind die beiden Oscar-Preisträger Matt Damon und Christoph Waltz in „Downsizing“ in ihren bisher „kleinsten“ Rollen endlich im Kino zu sehen!

Matt Damon und Christoph Waltz. Foto: Euan Cherry/WENN.com

Warum die beiden unbedingt in Daumengröße durch Leisureland laufen wollten und welche Charaktere sie im Film verkörpern, erzählen sie in den neuen Video-Featurettes, die wir hier präsentieren. Verantwortlich für dieses außergewöhnliche Filmerlebnis ist der Oscar-prämierte Regisseur Alexander Payne, der die beiden Top-Stars in seinem neuen Meisterwerk auf ca. 12 cm schrumpfen lässt.

Und darum geht’s

Die Ressourcen der Erde neigen sich dem Ende zu und der Planet platzt aus allen Nähten. Um das Problem der Überbevölkerung zu lösen, haben norwegische Wissenschaftler eine Methode entwickelt, mit der sie Menschen schrumpfen und somit ihre Bedürfnisse und ihren Konsum enorm verringern können.

Ein zwölf Zentimeter kleiner Mensch verbraucht schließlich weniger Wasser, Luft und Nahrung als ein großer. In der Hoffnung auf ein glücklicheres und finanziell abgesichertes Leben in einer besseren Welt entscheiden sich Durchschnittsbürger Paul Safranek (Matt Damon) und seine Frau Audrey (Kristen Wiig), ihr stressiges Leben in Omaha hinter sich zu lassen und ihr großes Glück in einer neuen „geschrumpften“ Gemeinde zu suchen.

Eine Entscheidung, die ein lebensveränderndes Abenteuer bereithält …

