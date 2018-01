Ed Sheeran ist verlobt und zeigt sich mit der Schönen!

Samstag, 20. Januar 2018, 17:56 Uhr

Für Ed Sheeran läuft es ab jetzt „perfect“, denn der Sänger hat sich mit seiner Freundin Cherry Seaborn verlobt. Der Rotschopf teilte die freudige Überraschung auf seiner Instagram-Seite mit, indem er ein gemeinsames, zuckersüßes Pärchebild postete und dazu schrieb, dass sie beide nun verlobt seien.

Ein Beitrag geteilt von Ed Sheeran (@teddysphotos) am Jan 20, 2018 um 5:49 PST

Der Sänger hat seiner Cherry den Antrag (der ganz sicher super romantisch war, da sind wir uns sicher) aber bereits am Ende letzten Jahres gemacht. „Ich habe mich kurz vor dem neuen Jahr verlobt. Wir sind sehr glücklich und verliebt und auch unsere Katzen sind begeistert.“ Seaborn soll in den USA studiert haben und eine erfolgreiche Hockeyspielerin sein. Das Paar hielt seine Beziehung lange geheim und unternahm während einer beruflichen Auszeit eine Weltreise.

Letztes Jahr enthüllte der 26-Jährige bei der Jonthan-Ross-Show, dass er sich eine Weile eine kleine Auszeit genommen hatte, da er mit Drogenproblemen zu kämpfen hatte. In dieser schweren Zeit war seine Freundin stets an seiner Seite und unterstützte ihn wo es geht.

Foto: Phil Lewis/WENN.com

Viele Fallstricke im Showgeschäft

„Ich denke, wenn du in der Musikindustrie arbeitest, musst du dich auf sowas einstellen. Ich habe mich dem angepasst, weil ich auch ständig auf Tour war“, so Sheeran. „Und die ganzen Fallstricke in diesem Business, von denen die Leute da immer lesen, über die bin ich alle gefallen. Meistens war es Drogenmissbrauch.“ In der Show hatte sich Sheeran damals auch bei seiner Süßen für ihre Hilfe und ihre Liebe zu ihm, bedankt. Die beiden leben bereits sein einigen Jahren zusammen. „Ich glaube, sie hat mich echt geerdet. Ich brauchte jemanden, der mir wieder die nötige Balance verschafft.“

Die junge Frau soll ihn übrigens auch zu seinem Megahit „Perfect“ inspiriert haben. Bevor sie ein Paar wurden, waren Ed und Cherry Freunde, die in England gemeinsam zur Schule gingen. Später begendeten sich die beiden wieder und verliebten sich ineinander. Und jetzt kommt bald die Hochzeit! Hach wie süß! (SV/dpa)