Gisele Bündchen freut sich für Tom

Gisele Bündchen gratuliert ihrem Liebsten zum Super-Bowl-Einzug. Am 4. Februar 2018 findet der 52. Super Bowl statt. Bei den finalen Einzugsspielen konnte sich auch die Mannschaft von Quarterback Tom Brady, die New England Patriots, qualifizieren.

Foto: RWong/WENN.com

Einer seiner Fans konnte den Triumph der Pats dabei kaum fassen. Bei dem größten Fan des Sportlers handelt es sich um Gisele Bündchen. Die 37-Jährige konnte es sich nicht verkneifen ihrem Traummann via Instagram zu gratulieren. „Was für ein Spiel! Herzlichen Glückwunsch, mein Schatz! Ich freue mich so sehr für dich und deine Teamkollegen“, schrieb das Victoria’s Secret-Model.

Auf dem Bild ist zu sehen, dass Gisele es sich nicht verkneifen konnte ihrem persönlichen Lieblingssportler einen dicken Schmatzer auf die Wange zu drücken.

Bündchen als Umwelt-Aktivistin

Mit ihrem Sieg gegen die Jacksonville Jaguars qualifizierten sich die Balljäger aus New England ganz offiziell für das wohl größte Sportevent der Welt.

In knapp zwei Wochen dürfen sie in Minneapolis gegen die Philadelphia Eagles antreten und zeigen was in ihren Trikots steckt. Die brasilianische Schönheit wurde im letzten Jahr als erste mit dem Eco Laureate-Award ausgezeichnet. Diese verdiente sie sich aufgrund ihres Einsatzes für die Erhaltung des Amazon-Bioms in ihrem Heimatland Brasilien und der Art, mit der sie ihre Plattform verwendet, um über die Umwelt aufzuklären.