Robin Schulz: Neue Single "Unforgettable"

Montag, 22. Januar 2018, 20:09 Uhr

Mit seinem Ende September letzten Jahres veröffentlichten dritten Studioalbum „Uncovered“ setzte der Osnabrücker Superstar-DJ und -Produzent Robin Schulz seinen musikalischen Siegeszug rund um den Globus fort.

Endlich ohne Brille. Robin Schulz. Foto: Robert Wunsch

Gut drei Jahre sind vergangen, seitdem der mittlerweile 30-Jährige seinen Überhit „Prayer In C (feat. Lilly Wood & The Prick)“ vorlegte. Inzwischen ist er zum Inbegriff eines globalen ‘Pop-Phänomens’ herangewachsen, der weltweit einen Hit nach dem anderen schneidert –unzählige Top 1-Platzierungen, Gold- & Platin-Auszeichnungen sowie milliardenfache Streams inklusive.

Auch „Uncovered“ birgt mit 18 Tracks erneut einige äußerst vielversprechende Produktionen zwischen House, Electro und Pop, die unterwegs im Zuge seiner restlos ausverkauften internationalen Touren entstanden.

So zum Beispiel die David Guetta Kollabo-Single „Shed A Light (feat. Cheat Codes)“, die hierzulande bereits mit Gold-Status prämiert wurde, oder die zweite Album-Single „OK“, eine Zusammenarbeit mit dem britischen Ausnahmekünstler James Blunt, die hier mit dreifach Gold gekürt wurde und Robin Schulz die siebte deutsche Airplay-Nummer 1 bescherte. Zuletzt hatte Robin Schulz gemeinsam mit dem französischen Senkrechtstarter HUGEL noch die dritte Album-Single „I Believe I’m Fine“ enthüllt und Platz #5 der hiesigen Airplay-Charts erreicht.

Vierte Auskopplung aus aktuellem Album

Doch damit nicht genug: In Kürze erscheint mit „Unforgettable (feat. Marc Scibilia)“ die vierte „Uncovered“-Single von Robin Schulz, die zu nostalgischem Schwelgen in vergangenen Momenten einlädt. Der melodisch-eingängige Deep House-Track, der sich wie ein Herzschlag entfaltet, erinnert an eine kurze Liebschaft, die so schnell wohl nicht in Vergessenheit geraten wird.

„Every step I take, everywhere I go, I see your face, unforgettable! / Every heart you break, you’ll never know, I see your face, unforgettable“, lautet es im träumerischen Refrain, gesungen von Marc Scibilia. Und auch wenn unklar bleibt, ob sich die beiden Protagonisten jemals wiedersehen werden, präsentiert der erfolgreichste deutsche Musikexport der letzten zwei Dekaden mit diesem Song zweifellos einen weiteren unvergesslichen Meilenstein seiner Karriere.