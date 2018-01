Barbie: Film mit Anne Hathaway kommt erst 2020

Mittwoch, 24. Januar 2018, 11:23 Uhr

Passt ein Film über eine Barbie-Puppe überhaupt noch in unsere Zeit? Das Filmprojekt mit Anne Hathaway verzögert sich jedenfalls.

Hat sie was machen lassen? Anne Hathaway sieht seltsam aus. Foto: Joseph Marzullo/WENN.com

Der für diesen Sommer geplante Kinofilm über die Spielzeugpuppe Barbie wird um zwei Jahre verschoben. Der Streifen mit Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway (35, „Plötzlich Prinzessin“) in der Hauptrolle komme erst im Mai 2020 in die US-Kinos, teilte das Filmstudio Sony am Dienstag (Ortszeit) laut US-Medien mit.

Drehbuch wird nochmal überarbeitet

Demnach werde das Drehbuch nochmals überarbeitet. Bereits zuvor hatten sich die Dreharbeiten verzögert, weil Komikerin Amy Schumer (36) aus Termingründen kurzfristig als Hauptdarstellerin abgesprungen war. Der von der australischen Regisseurin Alethea Jones gedrehte Film über die beliebte Puppe handelt von Schönheit, Feminismus und Identität. Der von Hathaway gespielten Figur wird darin bewusst, dass sie nicht in die perfekte Welt der Barbies passt, und sie begibt sich auf eine Reise in die echte Welt. Das Filmstudio hatte die Comedy bereits 2014 angekündigt. (dpa/KT)