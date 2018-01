Felix Neureuther: Mama ist die Beste

Mittwoch, 24. Januar 2018, 9:42 Uhr

Heute ist Tag der Komplimente. Sportskanone Felix Neureuther bedankt sich bei seiner berühmten Mutter Rosi Mittermaier. Dazu gibt’s ein wundervolles Video. Denn Felix ist Botschafter für die internationale „Danke Mama“-Kampagne des Konsumgüter-Konzerns Procter & Gamble.

Foto: ATP/WENN.com

Der 33-jährige Skirennläufer ist seiner Mutter sehr dankbar. „Ich glaub‘, jeder Sohn denkt natürlich, dass seine Mutter die Beste ist – und das denk‘ ich auch“, sagt er in einem auf YouTube verbreiteten Video über die ehemalige Skirennläuferin Rosi Mittermaier.

„Wenn man selbst auch ein Kind hat, dann weiß man, was die Eltern oder auch die Mama auf sich genommen haben – auch wie viel Energie und Kraft es gekostet hat, es ist schon Wahnsinn!“, sagt der Sportler in dem Clip eines Konsumgüterkonzerns, für den er wirbt. Heute ist nämlich der „Tag der Komplimente“.

Rückblick auf Kindheit

Rosi Mittermaier (67) sagt in dem Video: „Ich als Mutter freu‘ mich am allermeisten, wenn die Leute auf der Straße sagen: Das ist die Mama vom Felix – dann ist alles geritzt.“ Mit Blick auf seine Kindheit resümiert Neureuther: „Und so wie Mama das gemacht hat, das war schon supercool für uns Kinder. Wir durften immer in die Natur gehen, egal was für ein Sport.“ Nie hätten seine Eltern gesagt: „Um Gottes Willen, mach das bloß nicht, das ist viel zu gefährlich.“ Der Vater des 33-Jährigen ist der ehemalige Skirennläufer Christian Neureuther. (dpa/KT)