Jake Bugg kommt auf Tour: Video "In The Event Of My Demise"

Mittwoch, 24. Januar 2018, 22:36 Uhr

Mit seinem aktuellen Album „Hearts That Strain“ befindet sich Jake Bugg zur Zeit auf Europa-Tour und wird ab dem 28. Januar auch in Deutschland vier Shows spielen. Im Gepäck natürlich sein neues Album und Songs wie u.a. „In The Event Of My Demise“, das gerade Videopremiere feierte.

Foto: Universal Music

Mit „Hearts That Strain“ präsentiert Jake Bugg ein grandioses viertes Album, für das es ihn nach „Music City“ zog – besser bekannt als die Haupstadt von Tennessee: Nashville! An seine Seite holte er u.a. Dan Auerbach, seinerseits Teil der Black Keys. Obwohl Streamingdienste den „Tod des Albums“ zugunsten einer Auswahl an einzelnen Songs voraussagen, kämpft Jake Bugg mit seinem neuesten Werk dagegen an: Bei „Hearts That Strain“ legte Jake Bugg besonderen Wert darauf, das Album als ein stimmiges ganzes Werk zu entwickeln.

Nun bringt Jake Bugg „Hearts That Strain“ auf Tour und wird ab dem 28. Januar in Deutschland live zu sehen sein. Tickets sind natürlich bereits erhältlich.

Jake Bugg live in Germany

28.01.2018 Hamburg, Gruenspan

29.01.2018 Köln, Gloria

01.02.2018 Frankfurt, Sankt Peter

05.02.2018 München, Technikum