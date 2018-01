Kommt "Bachelor" Daniel Völz zurück nach Berlin?

Mittwoch, 24. Januar 2018, 9:57 Uhr

RTL-Bachelor Daniel Völz lebt seit 1999 im sonnigen Florida und hat sich hier als Immobilienmakler einen Namen gemacht. Gibt der „Bachelor“ sein Leben im Sunshine State jetzt für die neue Beziehung mit seiner Gewinnerin auf? Eigentlich unvorstellbar. Warum sollte er seine Karriere woanders neu anfangen? Wegen einer Frau, die er im TV kennenlernt hat.

Während eines Gruppendates nutzen Yeliz und Daniel einen Moment der Entspannung um sich näher Kennenzulernen. Foto: MG RTL D

Der 32-jährige sagte dazu dem Hamburger Magazin ‚Closer‘: „Ich finde, für die Liebe macht man vieles, da muss man seinem Herzen folgen“, so Daniel. Offenbar meint der braunhaarige Sunnyboy es ernst. Sollte ein Umzug nicht sofort möglich sein, würde Daniel für die Liebe sogar erst einmal einen gewissen Verzicht in Kauf nehmen: „Ich finde, Sex gehört zu einer gesunden Beziehung dazu, denn dadurch lässt sich einiges in einer Beziehung stärken und unterstreichen. Aber Sex sollte nicht der Fokus einer Beziehung sein. Ohne auskommen? Ist vielleicht nicht einfach, aber auch das kann man überwinden. Somit ist die Freude auf ein Wiedersehen umso größer.“

Baywatch-Battle

Heute um 20.15 Uhr gibt’s eine neue Folge von „Der Bachelor“. Noch 15 Ladys kämpfen um Daniels Herz. Der Ton wird schärfer und die Konkurrenz ist so groß wie nie.

Bei einem Gruppendate müssen die Ladys in einem Parcour ihre Rettungsschwimmer-Fähigkeiten beweisen. Foto: MG RTL D

Das erste Date findet mit sieben Damen am Strand statt, das Motto: Baywatch. Daniel erklärt: „Ich habe einen Parcours-Kurs aufgebaut und will mal sehen, wie ehrgeizig die Ladys sind“. Yeliz, Kristina, Jessica, Janine Christine, Carina, Janina Celine oder Roxana – Wen macht Daniel zu seinem Baywatch-Babe? Sein Fazit nach dem sportlichen Date: „Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viel Spaß hatte, geschweige denn, dass so schöne Frauen dabei waren!“

Am Abend klingelt es an der Ladys Villa. Vor der Tür liegen ein Brief und eine Sanduhr, geschickt vom Bachelor: „Morgen früh möchte ich mit dir gemeinsam eine meiner größten Ängste überwinden. Wer ist die starke Frau an meiner Seite? Das entscheidet ihr!“ Die Ladys haben 15 Minuten Zeit, zu entscheiden, wer auf das nächste Einzeldate darf. Doch statt endlosem Diskutieren wird ausgelost – und Lina gewinnt. Doch die Freude währt nicht lange – die Fronten in der Villa verhärten sich, die Nacht spaltet die Ladys endgültig in zwei Lager. Nadine: „Heute Nacht war die Hölle los!“ Janina: „Es war unglaublich. Was hier passiert ist …“ Janine Celine fasst zusammen: „Endlich ist Bums in der Bude …“ Was ist passiert?