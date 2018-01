Rekord: Meryl Streep über ihre 21. Oscar -Nominierung

Mittwoch, 24. Januar 2018, 8:58 Uhr

Meryl Streep empfindet ihre 21. Oscar-Nominierung als große Ehre. Die 68-jährige Schauspielerin hat ihren eigenen Rekord gebrochen und bleibt damit die Schauspielerin mit den meisten Nominierungen in der Geschichte der Preisverleihung.

Foto: KIKA/WENN.com

Für ihre Rolle als Katharine Graham in ‚Die Verlegerin‘ könnte Streep einen Preis als beste Hauptdarstellerin absahnen. Über ihre Nominierung sagte die Leinwand-Legende in einem Statement für die ‚Los Angeles Times‘: „Ich fühle mich hochgradig geehrt von dieser Nominierung für einen Film, den ich liebe, ein Film, der die Pressefreiheit verteidigt und Frauenstimmen in der historischen Bewegung mit einbezieht. Stolz auf den Film und all seine Filmemacher. Danke aus ganzem Herzen.“

Auch für „Besten Film“ nominiert

Neben Streep sind außerdem Sally Hawkins für ‚The Shape of Water – Das Flüstern des Wassers‘, Frances McDormand für ‚Three Billboards Outside Ebbing, Missouri‘, Margot Robbie für ‚I, Tonya‘ und Saoirse Ronan für ‚Lady Bird‘ nominiert. Die Oscarverleihung findet am Sonntag, den 04. März, statt und wird von Jimmy Kimmel moderiert.

‚Die Verlegerin‘ könnte außerdem einen Oscar als bester Film mit nach Hause nehmen.