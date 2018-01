Oma gewinnt aus Versehen 1,9 Mio. Euro im Lotto

Mittwoch, 24. Januar 2018, 21:15 Uhr

So kann’s gehen: Im Wochentag vertan und dann ein Vermögen gewonnen. Eine 70-jährige Frau wird durch einen glücklichen Zufall zur Lotto-Millionärin.

Beispiel-Foto: oneinchpunch/Fotolia

Quasi aus Versehen ist eine 70-jährige Frau aus Oberfranken zur Lotto-Millionärin geworden. Die Rentnerin habe mit ihrem Spielschein auf die Ziehung am Mittwoch getippt und nicht wie gewohnt am Samstag, teilte die Staatliche Lotterieverwaltung in München mit. Der „Fehler“ erwies sich als Glückstreffer: Für sechs Richtige kassierte die Frau rund 1,9 Millionen Euro. Mit ihrem Ehemann will sich die Seniorin nun den langgehegten Traum von einer Karibik-Kreuzfahrt erfüllen.

Gott, wie bescheiden. (dpa/KT)